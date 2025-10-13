Disque Denúncia pede informações sobre principal acusado de matar um homem com golpes de machado e estrangulamento em Nova Friburgo

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta segunda-feira (13), um cartaz para auxiliar nas investigações da 151ª DP (Nova Friburgo), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Célio Monteiro de Souza, de 47 anos. Ele é o principal acusado de assassinar brutalmente José Ocimar Ribeiro Ferraz, no bairro Horto do Vinho, em Nova Friburgo, na Região Serrana. De acordo com as investigações, Célio é apontado como autor do homicídio do ex-companheiro de sua ex-namorada, ocorrido na última terça-feira (07).

No dia do crime, ele teria chegado à casa da ex-companheira, e ex-esposa da vítima, cujo depoimento é detalhado e coerente. Em síntese, a testemunha relata que Célio, estava visivelmente embriagado, quando chegou à sua residência por volta das 22:30h, e logo questionou a presença de seu ex-marido, José Ocimar (que costumava jantar lá, mantendo uma relação de amizade), e, ao vê-lo, dirigiu-se ao seu carro, pegou um machado e arrebentou o portão, desferindo uma machadada na vítima sem dizer nada. Após luta corporal, Célio aplicou um "mata-leão" na vítima, que desmaiou. Em seguida, ele colocou a vítima em seu carro e evadiu-se do local, confirmando a ocultação do cadáver, cujo corpo foi posteriormente encontrado, na quinta-feira (09), em um barranco, no "Sítio Manoel do Queijo", após denúncia de parentes da vítima. O homem estava amarrado e com lesões brutais derivadas de golpes de machado, que levaram à sua morte.

Ademais, ex-companheira afirmou que se separou de Célio há apenas dois meses devido ao seu "temperamento agressivo" e por já ter sido agredida fisicamente por ele. De acordo com a Polícia Civil, o agressor teria cometido o homicídio depois de descobrir que a ex-namorada estava em possível relacionamento com a vítima. Célio tem anotações criminais anteriores por tentativa de homicídio e lesão corporal. Ele chegou a ficar três anos preso no Presídio Tiago Teles de Castro Domingues, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial da 151ª DP (Nova Friburgo), requereu um Mandado de Prisão à Justiça, que deferido pelo Cartório do Plantão Judiciário 8 - Nova Friburgo e Adjacência, Espécie de prisão: Temporária, pelo crime de Homicídio Qualificado. Ele já é considerado um foragido da Justiça.

A 151ª DP solicita apoio do Disque Denúncia para divulgação da imagem do investigado, a fim de estimular o recebimento de informações que auxiliem na localização e captura do foragido, e pede que quem tiver informações sobre a localização de Célio de Souza, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido