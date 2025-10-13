Familiares pedem ajuda para encontrar paisagista desaparecido há 4 dias em Niterói

Familiares apelam por ajuda para encontrar o paisagista Everton Klafke, de 53 anos, que desapareceu durante um surto na última quinta-feira (9), por volta das 20h, ao sair de casa sozinho, na Rua Lobo Sarmet, no Barreto, Niterói.

De acordo com a filha, Isabela Branco Klafke, de 30 anos, o homem saiu de casa sem documentos, entretanto pode ser identificado por uma cicatriz no braço esquerdo. O paisagista possui problemas psicológicos e estava em surto no dia em que desapareceu.

Familiares realizaram apelos nas redes sociais para encontrar Everton, mas até o momento, receberam apenas informações falsas que exigiam dinheiro e outras com localidades desencontradas em Niterói, Maricá e São Gonçalo. O caso foi registrado na Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) e posteriormente encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

O paisagista foi visto pela última vez vestindo bermuda e blusa de manga curta, ambas da cor azul marinho. Caso haja alguma informação relevante e que ajude a localizar Everton, entre em contato com as filhas do desaparecido, por meio dos números (21) 97346-6281, de Isabela, ou por (21) 99897-9072, de Ana Clara.

A Polícia Civil informou que "o caso foi registrado na Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) e encaminhado ao Setor de Descobertas de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que dá continuidade às investigações. Diligências estão em andamento para localizá-lo."