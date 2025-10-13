Homem sobe no altar da Basílica de São Pedro e urina durante missa

Uma atitude inesperada causou indignação aos fiéis que assistiam a missa na Basílica de São Pedro, na Itália, na manhã da última sexta-feira (9). Por volta das 9h, no horário local, um homem subiu no altar e urinou. O momento foi registrado e "viralizou" nas redes sociais, chegando até mesmo ao Papa Leão XIV, que ficou "em choque" com a cena, segundo jornais italianos.

Antes de ser escoltado para fora do local, o homem se abaixou para vestir a calça, expondo parcialmente o corpo. A motivação da ação do rapaz não foi divulgada.

A Basílica de São Pedro é considerada o centro da Igreja Católica e foi construída sobre o túmulo de São Pedro, um dos apóstolos de Jesus e primeiro papa, segundo a tradição religiosa.