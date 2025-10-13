Polícia Civil prende professor por importunar sexualmente alunas no Rio

Policiais civis da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) prenderam, nesta segunda-feira (13/10), um professor que importunou sexualmente diversas alunas de uma escola no Recreio, na Zona Sudoeste do Rio. O criminoso foi capturado em sua residência no bairro de Irajá, na Zona Norte, onde os agentes apreenderam um celular e notebook.

As diligências tiveram início imediatamente após as mães de alunas realizaram o registro da ocorrência na unidade policial, no dia 1º de outubro. Segundo as denunciantes, as menores relataram comportamentos e comentários inadequados do professor. Entre as acusações estão gestos obscenos, conduta indevida com ele ficando na passagem da porta para que as menores tivessem que esbarrar com seus corpos no dele e até comentários impróprios sobre a aparência dos adolescentes. As adolescentes que denunciaram os assédios escreveram cartas para relatar o comportamento do professor, mas o material foi retido por outro educador.

Os agentes realizaram um intenso trabalho investigativo, analisaram as imagens de segurança das aulas e ouviram as alunas na sede policial. Após a análise de todos os fatos, os policiais representaram pela prisão criminoso. Contra ele, nesta segunda, foi cumprido um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão em sua residência. O detido será encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à prisão da Justiça.