Cuidado! Sites oferecem falsos testes de detecção de metanol, alerta Senacon

A preocupante presença de metanol em bebidas alcoólicas virou uma oportunidade para golpistas obterem vantagem financeira na internet. Alguns sites já oferecem supostos reagentes capazes de identificar o perigo nos líquidos, mas a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), alerta que a procedência e a eficácia dos testes não foram confirmadas.

Os anúncios direcionam os usuários a sites criados por criminosos, com o objetivo de obter lucro, além de coletar dados pessoais de vítimas, como o CPF. Ao entrarem em contato com esses links, a recomendação é registrar denúncia no portal consumidor.gov.br ou procurar o Procon local.

A Senacon informa que não há conhecimento sobre a comercialização de testes para detecção de metanol disponíveis para compra pela população em geral. A secretaria, por meio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), está dialogando com universidades públicas para conhecer as soluções em desenvolvimento para a detecção de metanol em bebidas alcoólicas e avaliar possibilidades de cooperação técnica que contribuam para o enfrentamento da crise.

