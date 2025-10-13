2026 será o ano dos feriadões; Confira as datas!

Os feriados de 2026 devem movimentar diferentes setores da economia - Foto: Reprodução/Freepik

Os feriados de 2026 devem movimentar diferentes setores da economia - Foto: Reprodução/Freepik

O ano de 2026 promete ser generoso para quem gosta de planejar viagens e descansos prolongados. Dos 10 feriados nacionais, nove cairão em dias úteis, sendo sete deles em segundas ou sextas-feiras, criando assim uma sequência de "feriadões" prolongados. O calendário do próximo ano garante, dessa forma, várias oportunidades de descanso sem grandes mudanças na rotina de trabalho ou necessidade de folgas extras.

Esse cenário deve movimentar diferentes setores da economia, especialmente os de turismo, hotelaria e transporte, já que os chamados “feriadões” estimulam viagens curtas e o consumo em cidades turísticas. O comércio também se beneficia em períodos de maior circulação de pessoas, embora algumas atividades enfrentem o desafio de organizar escalas para manter o funcionamento.

Quando somados os pontos facultativos, como Carnaval, Corpus Christi e Dia do Servidor Público, o número de datas com possibilidade de folga ultrapassa 10. Embora ainda dependa de confirmação em portaria oficial do governo federal, a expectativa é que esses períodos sejam novamente incorporados ao calendário, garantindo ainda mais oportunidades de descanso e movimentando a rotina de milhões de brasileiros.

Confira os feriados nacionais e pontos facultativos de 2026:

. 1º de janeiro (quinta-feira) — Confraternização Universal;

. 16 de fevereiro (segunda-feira) — Carnaval (ponto facultativo);

. 18 de fevereiro (quarta-feira) — Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h);

. 3 de abril (sexta-feira) — Sexta-feira Santa;

. 21 de abril (terça-feira) — Tiradentes;

. 1º de maio (sexta-feira) —Dia do Trabalho;

. 4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi (ponto facultativo);

. 7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil;

. 12 de outubro (segunda-feira) —Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil;

. 2 de novembro (segunda-feira) — Finados;

. 15 de novembro (domingo) — Proclamação da República;

. 20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

. 24 de dezembro (quarta-feira) — Véspera de Natal (ponto facultativo);

. 25 de dezembro (sexta-feira) — Natal.

Além dos feriados nacionais, moradores do estado e da cidade do Rio de Janeiro terão direito a mais alguns feriados. Confira:

. 20 de janeiro (terça-feira) — Dia de São Sebastião (feriado municipal);

. 17 de fevereiro (terça-feira) — Carnaval (feriado estadual);

. 23 de abril (quinta-feira) — Dia de São Jorge (feriado estadual).