Iza e Yuri Lima surgem em foto ao lado da filha após separação

A cantora Iza surpreendeu nas redes sociais ao aparecer em uma foto inédita ao lado do ex-companheiro Yuri Lima e da filha do casal, Nala. O reencontro aconteceu por causa da comemoração do aniversário de um ano da menina, que teve o tema de safári.

O ex-casal estava usando roupas combinando e o clima da festa era de alegria. A cantora e o jogador não estão mais juntos e seguem caminhos diferentes na vida, porém demonstram maturidade e uma relação respeitosa para manter o bem-estar de Nala.

A foto ganhou as redes sociais, sendo compartilhada por internautas e perfis que tratam da vida dos famosos. A separação do casal, veio a público no dia 7 de outubro, através de um comunicado oficial da assessoria de Iza.

O anúncio foi rápido e respeitoso. "Iza e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, cuidado e a criação da filha, Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade".