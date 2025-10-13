Escola Antirracista abre inscrições para curso com abordagem inédita sobre raça, classe e comportamento social

Thais Bernardes é jornalista, CEO do Notícia Preta, e vai ministrar o curso de Comunicação Antirracista na Escola de Comunicação Antirracista - Foto: Divulgação/André Melo

Thais Bernardes é jornalista, CEO do Notícia Preta, e vai ministrar o curso de Comunicação Antirracista na Escola de Comunicação Antirracista - Foto: Divulgação/André Melo

A Escola de Comunicação Antirracista abriu as inscrições para o curso Letramento Racial e Comunicação Antirracista, com início em 21 de outubro e aulas 100% online e ao vivo. Ministrado pela jornalista Thais Bernardes, fundadora do Notícia Preta e criadora da própria Escola, o curso apresenta uma abordagem inédita no Brasil ao tratar as relações de raça e classe sob o ponto de vista do comportamento social e das dinâmicas humanas.

Diferente dos cursos tradicionais sobre letramento racial, que se concentram em conceitos teóricos e debates históricos, esta formação propõe uma aplicação prática: compreender como a sociedade lê as questões de raça e classe e como cada pessoa é lida nesses contextos. A partir dessa leitura, o curso busca desenvolver habilidades de análise, interpretação e posicionamento social, competências fundamentais para a vida pessoal e profissional.

Leia também:

Dia das Crianças reúne centenas de famílias na Praça Zé Garoto

Universo participa de evento de Saúde e Esporte em ação social do 'Outubro Rosa', em Niterói





“Durante muito tempo, acreditamos que a inteligência emocional era suficiente para o sucesso. Mas é impossível desenvolver empatia ou liderança real sem compreender as estruturas que moldam o comportamento das pessoas. A clareza social é o que permite interpretar essas relações e agir com consciência”, afirma Thais Bernardes.

A jornalista explica que o curso une comunicação, comportamento e letramento racial em um mesmo eixo formativo. “Não se trata apenas de identificar desigualdades, mas de entender como elas operam no cotidiano, nas relações de trabalho, nas decisões e nos discursos. É um curso sobre leitura social, e isso o torna diferente de tudo o que já foi oferecido até agora”, completa.

Com uma metodologia acessível e dinâmica, o curso é voltado para profissionais, estudantes e pessoas interessadas em aprimorar a forma como se comunicam e se relacionam em uma sociedade diversa. O objetivo é desenvolver uma consciência prática sobre como contextos raciais e sociais influenciam emoções, decisões e comportamentos.

“Ter clareza social é saber ler pessoas, situações e estruturas. É uma habilidade essencial para quem quer evoluir nas relações humanas e no mundo do trabalho”, destaca Thais.

O investimento no curso é de R$197,90, com parcelamento em até 10 vezes no cartão. Parte do valor das inscrições é revertida para 50 bolsas integrais destinadas a pessoas negras e periféricas, reafirmando o compromisso da Escola de Comunicação Antirracista com a promoção da equidade e da inclusão social.

As inscrições já estão abertas no site oficial: escolaantirracista.com.br/curso-letramento-racial-e-comunicacao-antirracista