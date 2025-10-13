São Gonçalo promove caminhada na Campanha Outubro Rosa

No dia 25 deste mês, será realizada uma caminhada em alusão à Campanha Outubro Rosa - Foto: Divulgação

No dia 25 deste mês, será realizada uma caminhada em alusão à Campanha Outubro Rosa - Foto: Divulgação

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo realiza mais um ato de conscientização para a prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero. No dia 25 deste mês, será realizada uma caminhada em alusão à Campanha Outubro Rosa com concentração, a partir das 8h, em frente ao prédio do INSS, no Centro. Durante todo o mês, atividades de orientação sobre a prevenção estão acontecendo em diferentes unidades de saúde municipais (veja a programação abaixo).

Para a caminhada, todos os gonçalenses estão convidados para participar usando roupas e acessórios na cor rosa sem necessidade de inscrição. A saída da caminhada está prevista para às 9h e vai seguir até a Praça Dr. Luiz Palmier.

“A Caminhada do Outubro Rosa é um momento de conscientização e união em prol da saúde das mulheres como um todo. Nosso objetivo é mostrar a importância do diagnóstico precoce para o tratamento e maior probabilidade de cura de todas as doenças, mas reforçando a atenção para o câncer de mama e do colo do útero, incentivando todas as mulheres a manterem seus exames em dia”, disse o secretário de Saúde, Gabriel Mello.

O Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, vai realizar dois dias (13 e 14) de atividades para os pacientes internados, os acompanhantes que estiverem presentes e os colaboradores. Serão palestras, rodas de conversa e atividades lúdicas e sessões de alongamento, relaxamento e auriculoterapia, além de orientações para a realização do auto exame das mamas.

Programação Outubro Rosa

09.10: USF Haroldo Pereira Nunes, Parada 40, às 13h

13.10: USF David Capistrano, Itaúna, às 9h30

13.10: Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, às 9h

13.10: HCCOR, a partir das 11h

14.10: HCCOR, a partir das 10h

14.10: Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha, 10h

14.10: USF Ana Nery, Gradim, às 9h

16.10: Polo Sanitário Jorge teixeira de Lima, Jardim Catarina, às 9h

16.10: USF Vista Alegre, às 9h

16.10: USF Mutuaguaçu, às 9h30

17.10: USF Vila Lage, às 8h

17.10: USF Juarez Antunes, Laranjal, às 9h

17.10: USF Palmeiras II, às 10h

17.10: USF Irmã Dulce, às 9h

18.10: Espaço Rosa, no Zé Garoto, às 9h

20.10: USF Brasilândia, às 9h30

21.10: Polo Sanitário Paulo Marques rangel, Porto do Rosa, às 8h

22.10: Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara, às 9h

22.10: USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz, às 9h

22.10: USF Jardim Catarina V, às 9h

23.10: USF Oswaldo Cruz, Amendoeira, às 9h30

24.10: USF Aníbal Porto, Monjolos, às 9h

25.10: Caminhada Outubro Rosa, às 8h

27.10: USF Porto do Rosa, às 9h

29.10: USF Wally Figueira da Silva (dentro da USF Água Mineral), às 10h

29.10: USF Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros, às 9h30

31.10: USF Neves, às 9h