Dia das Crianças reúne centenas de famílias na Praça Zé Garoto

O Dia das Crianças foi de muita alegria e diversão em São Gonçalo. A Caravana de Arte e Lazer garantiu muitas brincadeiras e lanches gratuitos para centenas de crianças e seus responsáveis na Praça Zé Garoto, na manhã deste domingo (12).

No evento, os pequenos curtiram camas elásticas, guerra de cotonetes, escorrega inflável e piscina de bolinhas e receberam diversas pinturas artísticas na pele. Além disso, a criançada curtiu muita música infantil e jogos com os recreadores.

O vice-prefeito João Ventura esteve presente na festa e destacou o valor de uma ação como essa.

“Hoje é o dia especial das crianças e estamos na Praça Zé Garoto incentivando a Caravana de Arte e Lazer. É muito importante trazer os pequenos gonçalenses para aproveitarem tantas brincadeiras. Essa iniciativa da Prefeitura é um sucesso! Podemos ver diversas famílias aqui. O que mais importa para nós é ver a nossa criançada bem e bem acolhida”, afirmou.

Jhonatan Rodrigues, de 11 anos, é morador do Boa Vista e fez questão de participar do evento neste domingo. O seu amigo Cauã Rocha, 11, foi junto curtir a manhã.

“Eu já fui em outra Caravana antes e gosto bastante. Hoje vim com meu amigo da escola, que mora aqui na região e estamos curtindo tudo,” destacou Jhonatan.

A gonçalense Millena Raquel, de 12 anos, demonstrou animação em participar do evento.

“É a primeira vez que estou participando e estou achando tudo perfeito! Tem vários brinquedos e muita comida. Está dando para aproveitar o dia das crianças aqui, tudo muito divertido,” contou.

Para repor as energias, foram distribuídos diversos lanches para os gonçalenses, como pipoca, cachorro-quente, algodão-doce, guaraná natural, água mineral e picolé.

“Eu sempre tento comparecer a esse evento. Hoje trouxe meus filhos e um vizinho para se divertir. As crianças ficam doidas e os pais também gostam. Todo mundo aqui trabalha muito bem, é um evento gratuito muito bom!”, disse a dona de casa Camila Bárbara, moradora do bairro Vista Alegre.

A Caravana de Arte e Lazer é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e acontece sempre aos finais de semana, levando momentos de lazer e interação entre milhares de crianças do município.