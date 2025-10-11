Universo participa de evento de Saúde e Esporte em ação social do 'Outubro Rosa', em Niterói

Além do mar agitado, as areias da Praia de Charitas receberam boas 'ondas' da multidão que se reuniu para participar de uma ação social de conscientização do 'Outubro Rosa', pela prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, na manhã deste sábado (11). O evento foi realizado pela equipe de remo e canoagem Rosas Va'a, com apoio da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) e do Rotary Club Niterói.

Além de celebrar o 'Outubro Rosa', os participantes também receberam orientações sobre a prevenção ao câncer do colo de útero e diagnóstico/prevenção/ tratamento da paralisia infantil (poliomielite). Dentre as inúmeras atividades, foram disponibilizados testes de avaliação física, aferição de pressão arterial e glicemia, orientações nutricionais (realizados por alunos e professores da Universo), além da conscientização sobre o programa internacional "Polio Plus – End Polio Now", em combate à poliomielite.

Grupo de canoagem Rosas Va'a, que busca estimular o esporte para uma melhoria na qualidade de vida | Foto: Enzo Britto

A ideia de promover uma ação social está diretamente ligada ao propósito da Rosas Va’a, grupo criado para ajudar na saúde física e mental de mulheres curadas e em tratamento do câncer de mama.

Letícia Mendes, uma das idealizadoras do grupo, diz que a intenção é atrair cada vez mais participantes para poder aumentar o alcance da ação. “Queremos que a cada ano, mais gente participe da nossa ação, para poder aumentar a conscientização sobre essas doenças e estimular essas pessoas a terem um sentido na vida, usando o esporte como uma ferramenta na sua recuperação e em busca de uma qualidade de vida melhor. Todo ano, no Outubro Rosa, eu faço essa remada, daí a Ana (presidente da Rotary Niterói) me perguntou, se a gente podia juntar os nosso eventos e concordei, resultando nisso aí, cheio de atividades e a galera reunida!”, disse Letícia.

Para dar mais dimensão ao evento e englobar um maior número de mulheres e homens, o Rotary Club Niterói se engajou no projeto, com a campanha de prevenção à poliomielite, doença considerada erradicada do Brasil desde 1994, após o último caso ter sido registrado em 1989, graças a campanhas nacionais de vacinação, mas que tem preocupado o Ministério da Saúde devido à baixa cobertura vacinal, o que tem deixado o Brasil sob risco de reintrodução do vírus da poliomielite.

“Estamos nessa campanha aqui hoje da erradicação da pólio, que é uma campanha mundial da qual o Rotary faz parte. Então nos juntamos ao Clube de Canoagem, para dizer que saúde e prevenção de doenças estão intimamente ligadas. Estamos aqui também com a Universo, que trouxe diversos profissionais e alunos de Nutrição e Educação Física, promovendo atividades de recreação e orientação”, afirmou Letícia.

A Universo esteve presente através da participação de professores e alunos dos cursos de Nutrição e Educação Física para a realização de avaliações e orientações nutricionais. O diretor do campus de Niterói, Anderson Freire, falou sobre a importância da instituição participar desse tipo de evento de prestação de serviços para a comunidade. “A gente ficou muito feliz de poder integrar duas campanhas que são super importantes para os moradores de Niterói e região, e também poder trazer os alunos da Universo para participarem dessa atividade que complementam seus aprendizados em sala de aula, com os atendimentos para essas pessoas que necessitam de mais saúde e atividades físicas. Então, temos muito orgulho e felicidade em participar desse dia, contou Anderson.

A professora de Nutrição da Universo, Bianca Corrêa, 52, e a aluna Marcele Gomes, 20, estiveram juntas numa das tendas montadas, orientando sobre os benefícios de uma alimentação saudável. “É muito importante, porque a gente contribui socialmente para melhorar essas questões de obesidade, sobrepeso e também da desnutrição. Então, essa é uma oportunidade de estar passando para a população os benefícios que trazem a melhoria de uma boa nutrição", disse a professora.

Marcele também comemorou sua participação no evento. “É bem importante participar, porque é uma questão de aprendizado e a gente também vê a realidade de muitas pessoas que às vezes não conseguimos enxergar sem participar de ações sociais. Então, acho muito importante para a população e para minha formação", observou.

O gestor do curso de Educação Física da Universo, Maurício Barbosa, falou com orgulho, sobre a importância de propagar os benefícios da atividade física. “O curso de Educação Física está presente aqui com cerca de 150 alunos. Isso é importante para mostrar à sociedade que cada vez mais, fazer atividade física é cuidar da vida, prevenir e ter saúde. Então hoje a proposta é mostrar para a nossa população como os alunos aprendem na prática aquilo que eles vivem em sala de aula. Vem a teoria, mas hoje eles estão aqui na rua, dentro de um evento, em parceria com o Rotary, fazendo atividade física e disseminando conhecimento", concluiu.