“O esporte sempre vence” Popó e Werdum se reencontram após briga generalizada

Os ex-boxeador, Acelino “Pópó” Freitas, e o lutador de UFC, Fabrício Werdum, se reencontraram no Rio de Janeiro, em um evento da UFC na noite de sábado (11). Os dois lutadores estiveram na briga generalizada após a luta de Popó e Wanderlei Silva no último mês.

No encontro, ambos foram amistosos e fizeram as pazes por intermédio de Rafael Cordeiro, dono da equipe Kings MMA, que postou nas redes sociais o encontro. “Estamos aqui no Rio de Janeiro, indo para o UFC, com esse time de primeira. Muito bom encontrar o Pablo (Marçal), o campeão Popó, nosso campeão (Fabrício) Werdum e, de uma certa forma, selar que o esporte venceu mais uma vez”, disse Rafael.

No vídeo o ex-pugilista reitera a fala de Rafael: “(O esporte) sempre vence! A gente só perde quando a gente cai, mas estamos todos de pé" disse Popó

Nos comentários da postagem, o próprio Popó se abre sobre o assunto: “Nada melhor q a paz, o esporte sempre vence♥️”