Brasil recebe Ariana Grande e Cynthia Erivo para a promoção de “Wicked: Parte II”

A Universal Pictures anunciou, nesta sexta (10), a turnê brasileira de Wicked: Parte II, sequência da história não contada das Bruxas de Oz. Como parte da campanha de divulgação do filme, o diretor e as atrizes Ariana Grande (Glinda) e Cynthia Erivo (Elphaba) estarão em São Paulo, no início de novembro, para um evento voltado a fãs e imprensa. Wicked, chega aos cinemas brasileiros em 20 de novembro.

O premiado Jon M. Chu retorna à direção da continuação após comandar a sensação global de 2024 aclamada como a maior adaptação cinematográfica da Broadway de todos os tempos, que conquistou 10 indicações ao Oscar e venceu nas categorias de Melhor Figurino e Melhor Design de Produção. Ariana e Cynthia, ambas indicadas ao Oscar, voltam ao seus papéis como Glinda e Elphaba, agora contando o passado das bruxas e suas redenções. Já Jonathan Bailey retorna como o Príncipe Fiyero.

Leia também

▸ Wicked adaptação da Broadway, chega aos cinemas quebrando as bilheterias



▸ Reboots, remakes e o poder da nostalgia: Estamos com saudade ou preguiça de novidade?

Após a passagem pelo Brasil, o time de "Wicked Parte 2" parte para a sequência da turnê global em Paris, Londres, Cingapura e Nova York.



Wicked é inspirado no musical que marcou uma geração, com músicas e letras do lendárias do compositor vencedor do Grammy e do Oscar, Stephen Schwartz, e baseado no best-seller de Gregory Maguire, sendo uma adaptação da história não contada do mágico de Oz, que todos conhecem, trazendo novas revelações e profundidade aos personagens que encantaram o público.