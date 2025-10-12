Morre Áureo Ameno, ícone do rádio, aos 92 anos

O jornalista e radialista Áureo Ameno, morreu neste sábado (11), aos 92 anos, no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Segundo a família, ele enfrentava complicações decorrentes de um quadro renal.

Ámeno iniciou sua carreira em 1954 e se tornou uma das vozes mais ouvidas do rádio brasileiro. Ele teve passagens marcantes por emissoras como Rádio Globo, Rádio Tupi e Rádio Transamérica, onde atuou como comentarista esportivo até 2015.

O profissional também integrou o time do tradicional Repórter Esso, trabalhou na BBC de Londres e na agência United Press.

Além da carreira na comunicação, Áureo Ameno foi vereador no Rio de Janeiro e autor do projeto de lei que criou o bairro Vasco da Gama, desmembrado de São Cristóvão, na região do estádio de São Januário.

Vascaíno declarado, ele recebeu uma homenagem do clube do coração nas redes sociais.

“O Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento do jornalista Áureo Ameno, ocorrido neste sábado (11/10). Figura emblemática da imprensa esportiva e vascaíno apaixonado, Áureo tinha 92 anos. Sua voz, sempre marcada pelo amor ao futebol e ao Gigante, ficará para sempre na memória de todos nós. Nossos sentimentos aos familiares e amigos”, publicou o clube.