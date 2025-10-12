Ex-Flamengo faz parte da delegação de Assunção que venceu Rio-Niterói

Ex-Flamengo, César Ramírez (à esquerda) fez parte da comitiva de Assunção na votação para a sede do Pan de 2031 - Foto: Divulgação

Ex-Flamengo, César Ramírez (à esquerda) fez parte da comitiva de Assunção na votação para a sede do Pan de 2031 - Foto: Divulgação

A vitória do Paraguai, sobre a candidatura de Rio-Niterói, para sediar os jogos Pan-Americanos e o Parapan, em 2031, contou com a participação de um jogador que passou pelo Flamengo. César 'El Tigre' Ramirez é o atual ministro da Secretaria Nacional de Esportes do Paraguai e discursou no evento que consagrou a capital Assunção, como futura sede do evento.

El Tigre Ramirez aturou pelo Flamengo entre setembro de 2005 e julho de 2006. Ao todo, foram 32 partidas, com 11 gols marcados. O ex-atacante paraguaio participou da campanha do título da Copa do Brasil de 2006, mas deixou o clube antes da final contra o Vasco.

O ex-jogador se aposentou em 2010 e se candidatou para o cargo de governador do Departamento de Canindeyú, vencendo a eleição. Ele foi nomeado como ministro dos Esportes do Paraguai em agosto de 2023.

Leia também:

Suspeita de aplicar o golpe 'Boa noite Cinderela' na Lapa, é presa em MG



Homem é morto a tiros no Rio e crime podem ser de grupos que exploram 'gatonet'



Sob a gestão de César Ramirez, o Paraguai recebeu os Jogos Pan-Americanos Júnior nesse ano, o que contribuiu para a vitória de Assunção em sediar os jogos de 2031, a primeira edição no país.

Agora, o governo se comprometeu a financiar as obras necessárias para receber o evento, entre elas a construção de um estádio de atletismo, uma nova arena no parque olímpico e a Vila Pan-Americana.