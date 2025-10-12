Andrea de Andrade, rainha de bateria da Porto da Pedra, brilha em ensaio de comunidade

Andrea de Andrade, empresária e rainha de bateria do Unidos do Porto da Pedra, foi puro glamour e simpatia no primeiro ensaio de comunidade do Tigre de São Gonçalo. À frente da bateria Ritmo Feroz pelo terceiro ano consecutivo, a rainha mostrou toda a sua energia e sintonia com os ritmistas comandados pelo mestre Pablo.

"Eu não podia perder o primeiro ensaio. A comunidade de São Gonçalo me recebe sempre com tanto amor e carinho, é uma troca de energia maravilhosa. Estar aqui é sempre uma emoção diferente", afirmou Andrea, empolgada com o início da preparação para o Carnaval 2026.

A rainha destacou ainda a parceria com o mestre Pablo, com quem construiu uma forte amizade dentro e fora da avenida. "O Pablo é incrível. A nossa conexão é verdadeira, e isso faz toda a diferença quando estou à frente da Ritmo Feroz. Ele é um grande parceiro e amigo, e fico muito feliz com tudo o que construímos juntos nesses três anos", completou.

A presença da rainha reforça seu compromisso com a comunidade gonçalense e com o Tigre de São Gonçalo, onde Andrea vem marcando presença constante em eventos e ações promovidas pela agremiação.

O Unidos do Porto da Pedra ficou em terceiro lugar na Série Ouro do Carnaval 2025 e, em 2026, levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e o enredista Diego Araujo. O desfile marcará o terceiro ano consecutivo de Andrea de Andrade como rainha de bateria do Tigre de São Gonçalo.