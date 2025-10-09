Contagem regressiva para a Festa Literária Internacional de Niterói (Flin): Veja a programação
O evento acontece no Reserva Cultural de Niterói, com mais de 60 atrações
Entre os dias 16 e 19 de outubro, Niterói se transforma no epicentro da cultura com a terceira edição da Festa Literária Internacional de Niterói (Flin). O evento acontece no Reserva Cultural de Niterói e traz uma programação robusta, com mais de 60 atrações distribuídas em cinco palcos, incluindo mesas de debate, leituras dramatizadas, lançamentos e múltiplas experiências literárias para o público.
A Flin 2025 promete se destacar pela diversidade de vozes e narrativas; a festa homenageia grandes nomes como o antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997) e presta tributo ao escritor Luis Fernando Verissimo (1936-2025) com uma mesa especial que contará com a participação da filha do autor, Fernanda Verissimo, além do ator Diogo Villela e do jornalista e escritor Arthur Dapieve.
Destaques da programação incluem participações de autores de renome nacional e internacional como Conceição Evaristo, referência da literatura afro-brasileira; Mia Couto, escritor moçambicano vencedor do Prêmio Camões; Itamar Vieira Junior, autor do fenômeno editorial Torto Arado; Ana Maria Gonçalves, membro da Academia Brasileira de Letras e autora do romance Um Defeito de Cor; e Nei Lopes, sambista, escritor e intelectual fundamental na valorização da cultura negra.
O evento conta com a presença da Monja Coen, importante referência do budismo no Brasil, a jornalista e escritora Thalita Rebouças, ícone da literatura jovem nacional, e o escritor e roteirista Raphael Montes, conhecido por obras de suspense e romance. A curadoria da Flin é assinada por Vilma Piedade, Carla Portilho, Jordão Pablo de Pão e Elisa Ventura.
A Festa Literária Internacional de Niterói é uma realização da Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN) sob a liderança da presidenta Micaela Costa, que enfatiza o poder da literatura para moldar a sociedade e construir histórias autênticas a partir de múltiplos pontos de vista.
A entrada para todas as atrações é gratuita, proporcionando uma rica experiência cultural para todos os públicos, em um ambiente acolhedor e de trocas criativas.
Confira a programação completa:
Programação Flin 2025 (16 a 19 de outubro)
Dia 16 de outubro (quinta-feira)
Teatro: "João e o Pé de Feijão no Sertão" - CIA Sassaricando (Espaço Nikitinhos)
Circo com Mágico Patrick (Receptivo Lúdico)
Contação de História: "O Pequeno Príncipe Preto" - Rodrigo França
Mesas Temáticas no Palco Povo Brasileiro:
Literatura é arte? (André Capilé, Rodrigo Lemos, Tatiana Pequeno)
Niterói e suas Histórias (Antônio Seixas, Celso Possas Júnior, Flávia Amparo)
EscritorAs: silenciamentos e visibilidade (Ekaterina Volkova, Laura Campos, Luiza Leite Ferreira)
Até quando cicatrizes? (Simone Ferreira)
Oficina Contar e Desenhar (Marcelo Aceti, Denis Mello)
Conferência: "Ler, viajar, criar" - Zeca Camargo
Abertura Oficial com música e corpo: Jongo Folha de Amendoeira
Conferência: "Escrevivência: vozes do eu/nós na Literatura Brasileira" - Conceição Evaristo
Mesa: "Escrever como conversa" (Maria Ribeiro, Sérgio Rodrigues)
Mesa: "Veríssimo!" com Diogo Vilela e Fernanda Veríssimo
Mesa Experiências em Quadrinhos (Roberto Rosa Filho, Triscila Oliveira)
Mesa: "Publicar em tempos de IA" (Ricardo Carrano, Williann Lyra)
Mesa de RPG
Mesa: "Memória, música e inteligência artificial" (Cleber Augusto, Diogo Nogueira, Tony Gonçalves)
Sarau FLIN com apresentação de João do Corujão
Dia 17 de outubro (sexta-feira)
Teatro: "O Mágico de Oz" - CIA Jukah (Espaço Nikitinhos)
Oficina de Rima (Nissin)
Mesa: "Era uma vez... vilão!" (Denis Castanheira, Paulo Fontenelle)
Conferência: "Memória, Mundos Possíveis" - Mia Couto
Contação de História: "O que você pensa quando falo África?" - Lavínia Rocha
Mesa: "Brasil, sua língua e seu povo" (Antonio Carlos Secchin, Ricardo Cavaliere)
Mesa: "Olhar para si" (Felipe Pena, Maria Amélja Mello, Felipe Filósofo)
Mesa: "Uma Revista para o nosso tempo" (Antonio Torres, Geraldo Carneiro, Rosiska Darcy)
Mesas temáticas sobre escrita, resistência, poesia e mercado editorial
Música Violúdico
Mesa: "O Tempo, as Leituras" (Bianca Ramoneda, Miriam Leitão)
Mesa: "Ensinar a Diversidade" (Bárbara Carine)
Mesa: "Publicar Ciência" (Letícia de Oliveira, Helena Carla Castro)
Mesa: "Coisas do mercado editorial" (Cristina Warth, Vera Ribeiro)
Mesa: "A vida é uma ponte interminável" (Márcia Pessanha, Matilde Carone, Nagib Slaibi)
Contação de História: Dani Fritzen
Sarau FLIN com João do Corujão
Dia 18 de outubro (sábado)
Conferência Monja Coen
Música e Literatura com Mona Vilardo
Contações de História: Tapetes Contadores de História
Mesa: "Para além das telas" (Paula Martini, Sérgio Branco, Tatiana Roque)
Mesa: "Livros que cuidam" (Cristiana Seixas, Ilza Fellows)
Mesa: "Narrar no tempo" (Edney Silvestre)
Mesa: "Identificar-se" (Dadá Coelho, Helena Duncan)
Mesa: "Tornar acessível" (Áida King, Tania Rodrigues)
Mesa: "Co-Narrador" (Caco Barcellos)
Mesa: "Falando sério sobre criatividade" (Thalita Rebouças)
Mesa: "Novas vozes, novas histórias" (Clara Alves, Thati Machado, Vitor Martins)
Música Violúdico
Mesa: "Publicações Alternativas" (Alex Francisco, Iva França)
Mesa: "Escritor-influencer ou Influencer-escritor?" (Izabella Vomero, Luana Teles, Luca Guadagnini)
Bate-Papo: Improvisações da Vida com Marechal e Major RD
Encontro de Saraus
Dia 19 de outubro (domingo)
Cena Poética com Dilia Gouveia, Zezé Vargas e Celenio Peres
Mesa: "Quem conta um conto, aumento um ponto?" (Thiago Gomide)
Conferência: "Palco, Atuação e Escrita" - Miguel Falabella
Mesa: "O Brasil que Queremos" (Ana Maria Gonçalves, Nei Lopes, Edson Farias)
Música: Roda de samba "Sambas que cantam histórias"
Contação de Histórias: Michelle Bittencourt e Verônica Bonfim
Mesa: "Ecoar Vozes Negras" (Iris Amâncio, Lia Vieira, Teresa Cardenas)
Mesa: "Teatro como ação social"
Oficina Contar e Desenha (Denis Mello, Marcelo Aceti)
Comemoração dos 80 anos do TEN (Bárbara Reis, Flavio Bauraqui, Luis Miranda)
Música Sambaby com Léo Castro
Mesa: João Almino e Railson Barbosa
Mesa: Novas formas de narrar (Alana Nascimento, Juliana Reis, Rebeca Kim)
Oficina de Interpretação de poemas
Serviço
Datas: 16 a 19 de outubro de 2025 (quinta a domingo)
Local: Reserva Cultural de Niterói
Realização: Prefeitura de Niterói, Fundação de Arte de Niterói (FAN)
Programação completa: conforme PDF anexo e sites oficiais
Acesso gratuito