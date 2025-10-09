Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3324 | Euro R$ 6,1936
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Contagem regressiva para a Festa Literária Internacional de Niterói (Flin): Veja a programação

O evento acontece no Reserva Cultural de Niterói, com mais de 60 atrações

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 09 de outubro de 2025 - 10:45
Ana Maria Gonçalves e Raphael Montes estão confirmados na programação
Ana Maria Gonçalves e Raphael Montes estão confirmados na programação -

Entre os dias 16 e 19 de outubro, Niterói se transforma no epicentro da cultura com a terceira edição da Festa Literária Internacional de Niterói (Flin). O evento acontece no Reserva Cultural de Niterói e traz uma programação robusta, com mais de 60 atrações distribuídas em cinco palcos, incluindo mesas de debate, leituras dramatizadas, lançamentos e múltiplas experiências literárias para o público.

A Flin 2025 promete se destacar pela diversidade de vozes e narrativas; a festa homenageia grandes nomes como o antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997) e presta tributo ao escritor Luis Fernando Verissimo (1936-2025) com uma mesa especial que contará com a participação da filha do autor, Fernanda Verissimo, além do ator Diogo Villela e do jornalista e escritor Arthur Dapieve.

Destaques da programação incluem participações de autores de renome nacional e internacional como Conceição Evaristo, referência da literatura afro-brasileira; Mia Couto, escritor moçambicano vencedor do Prêmio Camões; Itamar Vieira Junior, autor do fenômeno editorial Torto Arado; Ana Maria Gonçalves, membro da Academia Brasileira de Letras e autora do romance Um Defeito de Cor; e Nei Lopes, sambista, escritor e intelectual fundamental na valorização da cultura negra.

Leia também:

Museu Rebobina e São Gonçalo Shopping celebram o Dia das Crianças com programação especial

Primeira Feira Nacional do Podrão em Maricá



O evento conta com a presença da Monja Coen, importante referência do budismo no Brasil, a jornalista e escritora Thalita Rebouças, ícone da literatura jovem nacional, e o escritor e roteirista Raphael Montes, conhecido por obras de suspense e romance. A curadoria da Flin é assinada por Vilma Piedade, Carla Portilho, Jordão Pablo de Pão e Elisa Ventura.

A Festa Literária Internacional de Niterói é uma realização da Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN) sob a liderança da presidenta Micaela Costa, que enfatiza o poder da literatura para moldar a sociedade e construir histórias autênticas a partir de múltiplos pontos de vista.

A entrada para todas as atrações é gratuita, proporcionando uma rica experiência cultural para todos os públicos, em um ambiente acolhedor e de trocas criativas.

Confira a programação completa:

Programação Flin 2025 (16 a 19 de outubro)

Dia 16 de outubro (quinta-feira)

Teatro: "João e o Pé de Feijão no Sertão" - CIA Sassaricando (Espaço Nikitinhos)

Circo com Mágico Patrick (Receptivo Lúdico)

Contação de História: "O Pequeno Príncipe Preto" - Rodrigo França

Mesas Temáticas no Palco Povo Brasileiro:

Literatura é arte? (André Capilé, Rodrigo Lemos, Tatiana Pequeno)

Niterói e suas Histórias (Antônio Seixas, Celso Possas Júnior, Flávia Amparo)

EscritorAs: silenciamentos e visibilidade (Ekaterina Volkova, Laura Campos, Luiza Leite Ferreira)

Até quando cicatrizes? (Simone Ferreira)

Oficina Contar e Desenhar (Marcelo Aceti, Denis Mello)

Conferência: "Ler, viajar, criar" - Zeca Camargo

Abertura Oficial com música e corpo: Jongo Folha de Amendoeira

Conferência: "Escrevivência: vozes do eu/nós na Literatura Brasileira" - Conceição Evaristo

Mesa: "Escrever como conversa" (Maria Ribeiro, Sérgio Rodrigues)

Mesa: "Veríssimo!" com Diogo Vilela e Fernanda Veríssimo

Mesa Experiências em Quadrinhos (Roberto Rosa Filho, Triscila Oliveira)

Mesa: "Publicar em tempos de IA" (Ricardo Carrano, Williann Lyra)

Mesa de RPG

Mesa: "Memória, música e inteligência artificial" (Cleber Augusto, Diogo Nogueira, Tony Gonçalves)

Sarau FLIN com apresentação de João do Corujão

Dia 17 de outubro (sexta-feira)

Teatro: "O Mágico de Oz" - CIA Jukah (Espaço Nikitinhos)

Oficina de Rima (Nissin)

Mesa: "Era uma vez... vilão!" (Denis Castanheira, Paulo Fontenelle)

Conferência: "Memória, Mundos Possíveis" - Mia Couto

Contação de História: "O que você pensa quando falo África?" - Lavínia Rocha

Mesa: "Brasil, sua língua e seu povo" (Antonio Carlos Secchin, Ricardo Cavaliere)

Mesa: "Olhar para si" (Felipe Pena, Maria Amélja Mello, Felipe Filósofo)

Mesa: "Uma Revista para o nosso tempo" (Antonio Torres, Geraldo Carneiro, Rosiska Darcy)

Mesas temáticas sobre escrita, resistência, poesia e mercado editorial

Música Violúdico

Mesa: "O Tempo, as Leituras" (Bianca Ramoneda, Miriam Leitão)

Mesa: "Ensinar a Diversidade" (Bárbara Carine)

Mesa: "Publicar Ciência" (Letícia de Oliveira, Helena Carla Castro)

Mesa: "Coisas do mercado editorial" (Cristina Warth, Vera Ribeiro)

Mesa: "A vida é uma ponte interminável" (Márcia Pessanha, Matilde Carone, Nagib Slaibi)

Contação de História: Dani Fritzen

Sarau FLIN com João do Corujão

Dia 18 de outubro (sábado)

Conferência Monja Coen

Música e Literatura com Mona Vilardo

Contações de História: Tapetes Contadores de História

Mesa: "Para além das telas" (Paula Martini, Sérgio Branco, Tatiana Roque)

Mesa: "Livros que cuidam" (Cristiana Seixas, Ilza Fellows)

Mesa: "Narrar no tempo" (Edney Silvestre)

Mesa: "Identificar-se" (Dadá Coelho, Helena Duncan)

Mesa: "Tornar acessível" (Áida King, Tania Rodrigues)

Mesa: "Co-Narrador" (Caco Barcellos)

Mesa: "Falando sério sobre criatividade" (Thalita Rebouças)

Mesa: "Novas vozes, novas histórias" (Clara Alves, Thati Machado, Vitor Martins)

Música Violúdico

Mesa: "Publicações Alternativas" (Alex Francisco, Iva França)

Mesa: "Escritor-influencer ou Influencer-escritor?" (Izabella Vomero, Luana Teles, Luca Guadagnini)

Bate-Papo: Improvisações da Vida com Marechal e Major RD

Encontro de Saraus

Dia 19 de outubro (domingo)

Cena Poética com Dilia Gouveia, Zezé Vargas e Celenio Peres

Mesa: "Quem conta um conto, aumento um ponto?" (Thiago Gomide)

Conferência: "Palco, Atuação e Escrita" - Miguel Falabella

Mesa: "O Brasil que Queremos" (Ana Maria Gonçalves, Nei Lopes, Edson Farias)

Música: Roda de samba "Sambas que cantam histórias"

Contação de Histórias: Michelle Bittencourt e Verônica Bonfim

Mesa: "Ecoar Vozes Negras" (Iris Amâncio, Lia Vieira, Teresa Cardenas)

Mesa: "Teatro como ação social"

Oficina Contar e Desenha (Denis Mello, Marcelo Aceti)

Comemoração dos 80 anos do TEN (Bárbara Reis, Flavio Bauraqui, Luis Miranda)

Música Sambaby com Léo Castro

Mesa: João Almino e Railson Barbosa

Mesa: Novas formas de narrar (Alana Nascimento, Juliana Reis, Rebeca Kim)

Oficina de Interpretação de poemas

Serviço

Datas: 16 a 19 de outubro de 2025 (quinta a domingo)

Local: Reserva Cultural de Niterói

Realização: Prefeitura de Niterói, Fundação de Arte de Niterói (FAN)

Programação completa: conforme PDF anexo e sites oficiais

Acesso gratuito

Tags:

Flin Niterói

Matérias Relacionadas