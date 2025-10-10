Reutilização de fio de sutura e medicamentos vencidos são encontrados em fiscalização de clínicas veterinárias na Região dos Lagos

A ação, conduzida pelo Departamento de Fiscalização da autarquia, resultou na autuação de seis locais por descumprirem resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) - Foto: Divulgação

A ação, conduzida pelo Departamento de Fiscalização da autarquia, resultou na autuação de seis locais por descumprirem resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) - Foto: Divulgação

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) realizou, entre os dias 6 e 10 de outubro, um mutirão de fiscalização em dezenas de estabelecimentos veterinários da Região dos Lagos. A ação, conduzida pelo Departamento de Fiscalização da autarquia, resultou na autuação de seis locais por descumprirem resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Ao todo, 88 estabelecimentos foram inspecionados em diferentes cidades da região, nas ações que aconteceram inclusive em horários noturnos.

Em Casimiro de Abreu, fiscais identificaram práticas irregulares em uma clínica veterinária, como a reutilização de fios de sutura — que estavam em embalagem de esterilização para uso em outro paciente — e a presença de medicamentos vencidos, alguns desde 2024. O local também não possuía controle microbiológico da autoclave, termômetro para aferição da temperatura da geladeira de vacinas e nem registros diários de armazenamento. Além disso, não foi apresentado documento que comprovasse o recolhimento de resíduos infectantes.

Já em Armação de Búzios, município que já estava no radar do CRMV-RJ devido a suspeita de práticas de exercício ilegal da profissão, um estabelecimento que realizava atendimentos clínicos e cirúrgicos sem responsável técnico foi flagrado mantendo animais internados sem acompanhamento médico-veterinário durante a noite, mesmo sem possuir serviço regular de internação. Os fiscais também constataram pendências relativas à Resolução CFMV nº 1.275/2019, além de parede danificada na sala cirúrgica, insumos vencidos e uso inadequado da geladeira de vacinas — onde foram encontrados produtos alimentícios, como leite condensado. O equipamento ainda apresentava funcionamento instável do termômetro e ausência de registros diários de temperatura.

Em Unamar, distrito de Cabo Frio, a equipe de fiscalização visitou uma clínica veterinária 24 horas que realiza cirurgias e internações. No local, foi verificada a falta de área de isolamento para animais com doenças infecciosas. Durante a inspeção, três animais estavam internados, sendo um deles com diagnóstico de parvovirose. Diversos medicamentos vencidos também foram encontrados.

Ainda em Cabo Frio, outra irregularidade recorrente foi constatada em outro estabelecimento: o uso incorreto do refrigerador destinado ao armazenamento de vacinas. Os fiscais encontraram doces de festa acondicionados junto aos imunobiológicos. O CRMV-RJ alerta que essa prática pode comprometer a eficácia das vacinas, visto que o acondicionamento de produtos estéreis e contaminados em um mesmo refrigerador representa risco de contaminação cruzada. Além disso, o uso incorreto do refrigerador pode levar ao comprometimento da eficácia das vacinas, pois a temperatura inadequada pode ser responsável pela degradação dos princípios ativos e, consequentemente, pelo fracasso da imunização.

Diversos medicamentos vencidos foram descartados | Foto: Divulgação

No mesmo estabelecimento, foram descartados medicamentos vencidos — incluindo produtos de uso controlado — e ampolas abertas com indícios de possível reutilização. Também foi verificado que os medicamentos de controle especial não estavam armazenados em armário trancado e que não havia controle de temperatura da geladeira nem plano de gerenciamento de resíduos.

O CRMV-RJ reforça que o exercício da Medicina Veterinária deve seguir rigorosamente as normas técnicas e sanitárias estabelecidas pelos Conselhos de classe e órgãos de Vigilância Sanitária, garantindo a segurança dos animais, dos profissionais e da sociedade.

A autarquia segue atuando de forma contínua em todo o estado, com ações fiscalizatórias educativas, a fim de assegurar o cumprimento da legislação e o fortalecimento da responsabilidade técnica como instrumento essencial à saúde pública e ao bem-estar animal.