Cresce o número de crianças feridas em acidentes de moto em São Gonçalo, alerta hospital estadual

Cerca de cinco crianças dão entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) por semana

relogio min de leitura | Escrito por Renata Sena | 10 de outubro de 2025 - 14:52
Os acidentes ocorrem em diferentes pontos da cidade e quase sempre envolvem motos conduzidas em alta velocidade, transportando crianças sem os equipamentos de segurança adequados
O número de crianças vítimas de acidentes de moto em São Gonçalo tem crescido nos últimos meses e acende um alerta sobre segurança no trânsito. De acordo com o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), cerca de cinco crianças dão entrada, semanalmente, no centro de trauma e na emergência após quedas de motocicleta.

“Temos registrado o crescimento no número de acidentes de moto envolvendo crianças nos últimos meses. Elas chegam nos horários escolares ou nas noites dos finais de semana. Algumas com ferimentos graves”, afirmou o coordenador do centro de trauma, Marcelo Pessoa.

Os acidentes ocorrem em diferentes pontos da cidade e quase sempre envolvem motos conduzidas em alta velocidade, transportando crianças sem os equipamentos de segurança adequados.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), alterado pela Lei nº 14.071/20, determina que é proibido transportar crianças menores de 10 anos em motocicletas, motonetas ou ciclomotores. A regra está prevista no artigo 244, inciso V, e prevê multa gravíssima, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo em caso de descumprimento.

Além da idade mínima, a lei também exige que a criança tenha condições de cuidar da própria segurança, como alcançar os apoios para os pés e utilizar capacete infantil certificado.

E essas regras também se aplicam para motocicletas de aplicativos. Apenas um passageiro pode ser transportado cumprindo as leis de trânsito.

