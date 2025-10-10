Cresce o número de crianças feridas em acidentes de moto em São Gonçalo, alerta hospital estadual

Os acidentes ocorrem em diferentes pontos da cidade e quase sempre envolvem motos conduzidas em alta velocidade, transportando crianças sem os equipamentos de segurança adequados - Foto: Fabio Carvalho

O número de crianças vítimas de acidentes de moto em São Gonçalo tem crescido nos últimos meses e acende um alerta sobre segurança no trânsito. De acordo com o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), cerca de cinco crianças dão entrada, semanalmente, no centro de trauma e na emergência após quedas de motocicleta.

“Temos registrado o crescimento no número de acidentes de moto envolvendo crianças nos últimos meses. Elas chegam nos horários escolares ou nas noites dos finais de semana. Algumas com ferimentos graves”, afirmou o coordenador do centro de trauma, Marcelo Pessoa.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), alterado pela Lei nº 14.071/20, determina que é proibido transportar crianças menores de 10 anos em motocicletas, motonetas ou ciclomotores. A regra está prevista no artigo 244, inciso V, e prevê multa gravíssima, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo em caso de descumprimento.

Além da idade mínima, a lei também exige que a criança tenha condições de cuidar da própria segurança, como alcançar os apoios para os pés e utilizar capacete infantil certificado.

E essas regras também se aplicam para motocicletas de aplicativos. Apenas um passageiro pode ser transportado cumprindo as leis de trânsito.