Unidades do Programa Médico de Família seguem com ações do Outubro Rosa neste sábado (11)

Dando continuidade às atividades do Outubro Rosa nas unidades do Programa Médico de Família (PMF), neste sábado (11) os módulos localizados nas regiões de Pendotiba e Praias da Baía II estarão de portas abertas para oferecer coleta de preventivo (Papanicolau), solicitação de mamografia e avaliação clínica das mamas, além de atividades educativas voltadas à saúde da mulher. Na ação realizada na semana passada, nas unidades das regiões Norte I e Leste-Oceânica, foram realizados 2.707 procedimentos.

“Nossas unidades, desta vez as da Pendotiba e Praias da Baía II, estarão abertas para receber e cuidar das mulheres da nossa cidade, com um acolhimento que visa garantir a saúde e o bem-estar delas”, afirma a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

Assim como na semana passada, as mulheres poderão ser atendidas em qualquer unidade do Programa Médico de Família, mesmo que não seja a sua unidade de referência, facilitando o acesso e ampliando a participação. A orientação vale apenas para este sábado (11) e para o último do mês, no dia 25, quando a ação será realizada nas regiões Praias da Baía I e Norte II.

“Nosso objetivo com esta programação é facilitar o acesso das mulheres aos cuidados preventivos, garantindo que todas tenham a oportunidade de realizar consultas, receber orientações e os encaminhamentos necessários. Neste Outubro Rosa, reforçamos a importância do cuidado integral com a saúde da mulher e ampliamos o atendimento para que nenhuma fique de fora”, afirma Maria Célia Vasconcellos, diretora-geral da FeSaúde.

Dia Delas

Outro destaque da programação é o Dia Delas, marcado para o sábado, dia 18 de outubro, das 8h às 17h, quando as Policlínicas Regionais, Unidades Básicas de Saúde e Módulos do Programa Médico de Família estarão abertos oferecendo uma série de serviços, incluindo: atualização da caderneta de vacinação, com ênfase na vacina contra o HPV; coleta de exames preventivos (Papanicolau) e solicitação de mamografia; testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs); atividades de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS); distribuição de absorventes e preservativos, além de rodas de conversa e ações educativas.

Com uma abordagem voltada para o cuidado integral e o acesso facilitado, as ações do Outubro Rosa em Niterói buscam não apenas oferecer serviços, mas também fortalecer o vínculo entre a saúde pública e as mulheres da cidade, mostrando que a prevenção é um gesto de cuidado e compromisso com a vida.

Programação das unidades do PMF:

11/10 – PENDOTIBA e PRAIAS DA BAÍA II

PENDOTIBA

MMF Matapaca – Rua Aurora Ribeiro, 05 – Maria Paula

MMF Sapê – Rua E, s/n – Sapê

MMF Ititioca – Rua Costa Monteiro, s/n – Ititioca

MMF Maceió – Rua José Bento Vieira Ferreira, s/n – Largo da Batalha

MMF Grota I – Rua Albino Pereira, 615 – Grota do Surucucu – São Francisco

MMF Grota II – Rua Ascedino Pereira, 335 – São Francisco

MMF Badu – Estrada Alcebíades Pinto, s/n – Badu

MMF Cantagalo – Av. Nelson de Oliveira e Silva, 63 – Cantagalo

MMF Atalaia – Rua Padre José Euguer, s/n – Atalaia

PRAIAS DA BAÍA II

MMF Jurujuba – Av. Carlos Ermelindo Marins, s/n – Jurujuba

MMF Vital Brazil – Rua Antônio Baptista, 8 – Vital Brazil

MMF Viradouro – Rua Mário Viana, 790 – Santa Rosa

MMF Preventório I – Av. Carlos Ermelindo Marins, 53 – Jurujuba (Atendimento provisório no MMF Jurujuba)

MMF Preventório II – Av. Quintino Bocaiúva, s/n – Charitas

MMF Souza Soares – Rua Lions Club, 37 – Santa Rosa

MMF Martins Torres – Rua Dr. Martins Torres, 281 – Santa Rosa

18/10 – DIA DELAS

Todas as Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e unidades do PMF, estarão abertas de 8h às 17h, com exceção do MMF Morro do Céu, que funcionará das 8h às 16h.

25/10 – PRAIAS DA BAÍA I e NORTE II

PRAIAS DA BAÍA I

MMF Ilha da Conceição – Rua Jornalista Sardo Filho, 196 – Ilha da Conceição

MMF Ponta D’Areia – Praça Dr. Vitorino, s/n – Ponta da Areia

MMF Boa Vista – Rua Indígena, 200 – São Lourenço

MMF Holofote – Travessa Arthur Martins, 34 – Santana

MMF Cavalão – Alameda Paris, s/n – São Francisco

MMF Alarico – Estrada Alarico de Souza, s/n – Santa Rosa

MMF Palácio – Rua 11 de Agosto, 4 – Ingá

NORTE II