Carla Zambelli inicia greve de fome em cadeia na Itália

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) informou, através de uma carta endereçada ao ministro da Justiça da Itália, que está iniciando uma greve de fome dentro da cadeia. A parlamentar afirmou que só volta a comer caso sua extradição ao Brasil seja negada.

A decisão aconteceu um dia após a Justiça italiana recusar um recurso apresentado pela defesa de Zambelli, que tentava substituir a prisão por medidas menos restritivas. O encarceramento foi mantido enquanto ocorrem os trâmites do processo de extradição.

Na carta endereçada ao ministro italiano, a parlamentar afirmou que “por ter a absoluta certeza de que o senhor não tomou a melhor decisão, começo hoje uma greve de fome que só o senhor pode acabar, negando minha extradição, o que me colocará em liberdade, que é o correto”.

Leia também:

➣ PRF e PF apreendem 65 litros de lança-perfume na BR-101

➣ Minha Casa, Minha Vida: novo programa dará até R$ 30 mil em crédito para reforma de casas

Ela ainda acrescentou que “com esse consentimento seu em manter uma cidadã inocente na cadeia, o senhor está de mãos dadas com o próprio demônio e vai se sujar também?”.

Na correspondência, Zambelli afirma ser alvo de perseguição política e que sua prisão é fruto de uma "decisão injusta e sem provas" do ministro Alexandre de Moraes.

A carta é mais uma tentativa de pressão política por parte da parlamentar, enquanto o processo de extradição segue em analise na Justiça da Itália. O governo brasileiro aguarda a decisão final das autoridades italianas para definir os próximos passos do caso.

Carla Zambelli está presa na Itália desde que fugiu do Brasil, após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).