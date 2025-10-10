Acidente na Ponte Rio-Niterói deixa um morto e um ferido

A equipe de resgate e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local - Foto: Reprodução/Redes sociais

A equipe de resgate e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo na Ponte Rio-Niterói, sentido Rio de Janeiro, deixou uma pessoa morta e outra ferida, em estado grave, na tarde desta sexta-feira (10). O acidente causou um congestionamento na travessia por volta das 16 horas, fechando duas faixas da ponte.

Segundo a ECOVIAS, tanto a vítima quanto o ferido, que foi levado para o Hospital Souza Aguiar, eram ocupantes da motocicleta atingida. A equipe de resgate e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local e já iniciaram a remoção dos veículos, ainda aguardando apoio da Defesa Civil para retirada do corpo.

Informações do site da Ecovias Ponte apontam o fluxo com lentidão e a travessia com previsão de 27 minutos, com apenas uma das faixas interditadas.