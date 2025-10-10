Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Equipe Ralff Abreu realiza torneio na Praia de Icaraí, em Niterói, neste sábado (11) para 100 atletas

A competição terá categorias A, B e C e acontece nas quadras da praia da Zona Sul

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 10 de outubro de 2025 - 17:22
Ralff Abreu com alunos da escola, que estarão em atividade nesse sábado (11)
Cerca de 100 atletas vão participar, neste sábado (11), do torneio da Escola de Beach Tennis Ralff Abreu, que será realizado na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ). A competição terá categorias A, B e C e acontece nas quadras da praia da Zona Sul e serve de start com a parceria com a nova academia BioRitmo, que está sendo inaugurada na cidade.

"Será um torneio comemorativo da chegada da BioRitmo em Niterói. Mais uma academia de alto padrão que chega em parceria com o Beach Tennis Ralff Abreu e também ajudando o nosso esporte", disse Ralff Abreu, ex-top 10 mundial e vice-campeão mundial pelo Brasil em 2017. O atleta já soma duas conquistas este ano em Montreal, no Canadá, e Manhattan Beach, nos Estados Unidos, nos últimos meses.

O torneio tem também a parceria da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói.

