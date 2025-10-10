Fã toca em partes íntimas de Zé Felipe e internautas reagem

A reação do cantor foi dar um leve chute no ar, mas não chegou a atingir ninguém, pouco antes de voltar a fazer a performance naturalmente - Foto: Reprodução/YouTube

A reação do cantor foi dar um leve chute no ar, mas não chegou a atingir ninguém, pouco antes de voltar a fazer a performance naturalmente - Foto: Reprodução/YouTube

O cantor Zé Felipe passou por um momento constrangedor durante um show na casa noturna Scandallo Lounge, em São Paulo, na última quarta-feira (8). Em um momento da apresentação, uma fã tentou tocar suas partes íntimas e até apalpou as nádegas do cantor, como é possível visualizar em um vídeo publicado pelo Portal Leo Dias.

O vídeo revela o momento exato em que Zé Felipe se afasta do público visivelmente desconfortável. A reação do cantor foi dar um leve chute no ar, mas não chegou a atingir ninguém, pouco antes de voltar a fazer a performance naturalmente.

Nas redes sociais, fãs e internautas foram em defesa do cantor. "Se fosse ele fazendo isso com uma mulher, já estaria preso!", escreveu uma fã. "O cara sendo assediado no trabalho. Depois que os artistas se afastam, a galera reclama”, outra internauta criticou a atitude da admiradora.

Para outros, Zé Felipe não percebeu a atitude da pessoa, mas ficou irritado por outro motivo. "Ele ficou bravo com a fumaça na cara dele, nem aí pra mulher… vamos se ligar gente!!!", opinou outra seguidora.