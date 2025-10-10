Consumidores vão às compras em busca de roupas e brinquedos para o Dia das Crianças

A expectativa é que o Dia das Crianças movimente R$ 16,7 bilhões no comércio nacional - Foto: Layla Mussi

A expectativa é que o Dia das Crianças movimente R$ 16,7 bilhões no comércio nacional - Foto: Layla Mussi

O comércio está a todo vapor com a aproximação do Dia das Crianças, no próximo domingo (12), e os clientes correm para as lojas em buscas de brinquedos e roupas infantis com preços acessíveis de R$ 30, R$50 e R$ 100, no Alcântara, em São Gonçalo, o maior centro de vendas da cidade.

A expectativa é que a data movimente cerca de R$16,7 bilhões no comércio nacional, conforme dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas.

Leia também:

Tem volta? Virgínia publica reflexão após pedido público de desculpas de Vini Jr.

Primeira Feira Nacional do Podrão em Maricá



De acordo com a pesquisa, os produtos mais procurados são roupas e calçados (43%). Tal dado pode ser confirmado por comerciantes de Alcântara.

“A gente investiu em meia maluca e biquíni infantil e está sendo ótimo, a gente tem alcançado o público infantil e as mães estão ficando doidas. A meia maluca, nessa semana, a gente conseguiu vender aproximadamente 200 pares de meias, vendemos muito mesmo e biquini infantil, a gente tem vendido desde o mês passado, e essa semana tem vendido muito também. Os produtos que mais estão saindo é do valor R$ 30 a R$ 50, como as meias malucas, que estão R$ 40, elas são em 3D, os biquínis tem de R$ 40, R$ 50 e tem os mais 'premium', que tem proteção UV que sai a R$ 120. Mas o que sai mais é essa média de R$30 a R$ 50”, explicou o vendedor Wesley Barones, de 30 anos.

Vendedor Wesley Barones conta que a procura por meias malucas e biquínis está alta | Foto: Layla Mussi

Para não deixar nenhuma criança sem presente, manter a qualidade e não pesar no bolso, a dica dos consumidores é procurar lojas com preços acessíveis, não extrapolando o valor de R$ 100.

“Eu dou presente acima de R$ 50, porque geralmente os brinquedos acima de R$ 50 tem mais qualidade e duram mais. Hoje em dia temos que pesquisar bastante, porque você pesquisando, realmente consegue economizar um dinheiro e comprar um brinquedo de qualidade”, disse o auxiliar administrativo, Marcos Passos, de 50 anos, que presenteará uma neta e um neto.

O auxiliar administrativo, Marcos Passos diz que pesquisa preços nas lojas | Foto: Layla Mussi

Os dados também apontam que os consumidores investem nos mais diversos tipos de brinquedos, sendo bonecas as mais procuradas (36%), seguido de jogos educativos (26%) e de carrinhos, aviões e bolas (17%).

“Eu vou presentear três crianças. Sempre aquelas panelinhas de elas adoram, roupa e como a maioria é menina, cozinha (de brinquedo) que elas gostam”, disse a maquiadora Helaine Rodrigues, de 30 anos.

A maquiadora Helaine Rodrigues, dará brinquedos neste ano | Foto: Layla Mussi

A expectativa do comércio, segundo a pesquisa, é que os consumidores gastem em média R$ 297.