Tem volta? Virgínia publica reflexão após pedido público de desculpas de Vini Jr.

Virgínia Fonseca e Vini Jr. voltaram a movimentar as redes sociais na noite desta quarta-feira (8) - Foto: Reprodução/redes sociais

Na noite desta quarta-feira (8), o jogador Vinícius Jr., 25 anos, natural de São Gonçalo, surpreendeu a todos ao se manifestar publicamente sobre o possível fim de seu relacionamento com Virgínia Fonseca. Em uma mensagem compartilhada em suas redes sociais, o atleta reconheceu seus erros, elogiou a influenciadora e manifestou o desejo de "zerar tudo".

Vini Jr. pediu desculpas a Virginia publicamente após término do affair | Foto: Reprodução/Instagram/@vinijr

Após o pronunciamento, foi a vez de Virginia Fonseca se manifestar, mesmo que "indiretamente". A influenciadora publicou um versículo bíblico sobre confiar em Deus e acrescentou uma música gospel na postagem.

“Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade.” O versículo de Provérbios 3:5-6, que fala sobre confiança e entrega a Deus, foi citado na postagem. Através dos stories, Margareth Serrão, mãe de Virginia, mostrou que ela e os netos estavam em casa com a influenciadora.