Primeira Feira Nacional do Podrão em Maricá

A 31ª edição da Feira Nacional do Podrão faz sua estreia em Maricá nos dias 17, 18 e 19 de outubro (respectivamente sexta, sábado e domingo), no estacionamento do badalado Boulevard Maricá, no Centro.

Inaugurado em 2021, Shopping tem localização privilegiada e ampla oferta de lojas em diversos setores. A Feira Nacional do Podrão traz 25 expositores especializados no lanche de rua informal, distribuídos em 3.000 metros quadrados, com espaço exclusivo para garotada, monitores e brinquedos infláveis: Touro Mecânico, Grande Tobogã, Discoplay, Jacaré, Cama Elástica, Pula-pula, entre outros.

Os clássicos Podrões estarão presentes, como a famosa “Batata Frita de Marechal Hermes”, petisco símbolo do subúrbio carioca, além de Patrimônio Cultural Material da Cidade do Rio de Janeiro, ao lado dos consagrados "Hambúrguer de Três Quilos", "Coxinha de Dois Quilos”, “Churrasco”, “Acarajé de Dois Quilos”,” Cachorro-Quente de 120 centímetros”, “Torre de Churros”, “Sorvete na Chapa”, entre outras delícias de expositores locais.

“Estamos felizes em realizar pela primeira vez em Maricá a Feira do Podrão, um evento lindo com boa comida e muita diversão para toda família”, garante Suzanne Malta, idealizadora/promotora do projeto, e influenciadora digital do conhecido perfil @ondecomernorio, ao lado do parceiro de empreitada e produtor Filipe Machado.

Gratuito, o evento conta com programação musical animada e DJ durante todo fim de semana. Além de rodas de samba e pagode, com grupo “Dez Mais” e grupo “Início”, tocando clássicos do Exaltasamba, Raça Negra, Sorriso Maroto, Pixote, Belo, Art Popular, Katinguelê, Só Pra Contrariar, Revelação, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, entre outros.

“O Boulevard Maricá se tornou um importante local de eventos da Cidade, trazendo várias atrações inéditas na região, para a alegria dos moradores. A Feira Nacional do Podrão reforça o nosso papel junto à comunidade e por ser a primeira vez em Maricá, promete atrair um público também de cidades do entorno. Temos certeza de que será um sucesso”, comemora Caroline Gomes, gerente geral do empreendimento.

SERVIÇO: 31ª Edição da Feira Nacional do Podrão

Local: Boulevard Maricá (Rua Ver. Luiz Antonio da Cunha, 35 - Quadra AREA - Lote 0A - Centro, Maricá).

Dias: 17, 18 e 19 de outubro (sexta, sábado e domingo),

Horários: Sexta – das 17h às 22h / Sábado e domingo – das 14h às 22h

Entrada: Gratuita

Siga as redes: @feiradopodrao / @boulevardmarica