Panam Sports realiza votação para escolha da sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031

A escolha da cidade-sede aos Jogos Pan-americanos de 2031 acontece nesta sexta-feira, dia 10, a partir das 10h, em Santiago, no Chile. A eleição será transmitida ao vivo pelo canal da Panam Sports, principal entidade do esporte olímpico das Américas, e pela CazéTV. A candidatura de Rio de Janeiro e Niterói concorre com Assunção, no Paraguai.

A Assembleia Geral Extraordinária terá início com uma apresentação da Comissão de Avaliação, que visitou ambas as cidades na semana passada. Em seguida, as duas candidaturas farão suas apresentações em 40 minutos. Rio-Niterói será a primeira a se apresentar.

Após as apresentações de ambas as cidades e suas delegações, será realizada a votação oficial com a participação dos 41 Comitês Olímpicos Nacionais das Américas.

Ao todo são 53 votos em disputa, sendo que os 12 países que já organizaram os Jogos (Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Chile, Cuba, Estados Unidos, México, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela) têm direito a dois votos. A cidade que obter 27 votos ou mais ganha a eleição.

O Brasil foi sede dos Jogos Pan-americanos em duas ocasiões: São Paulo, em 1963, e depois no Rio de Janeiro, em 2007.