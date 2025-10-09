Criança de um ano engole pilha e moeda e é internado em São Gonçalo para remoção

Os objetos desceram pela faringe e estão alojados no estômago. O paciente está sob monitoramento 24 horas pela equipe médica e de enfermagem - Foto: Divulgação

Um menino de apenas um ano engoliu uma pilha e uma moeda durante uma brincadeira com o irmão de cinco anos. A criança foi transferida de uma UPA de Austin, na Baixada Fluminense, para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na tarde desta quarta-feira (9) e, segundo os médicos, o seu quadro de saúde é estável.

A mãe do menino, Thayna Gonçalves Ferreira, de 26 anos, contou que o controle da televisão caiu no chão e as pilhas se soltaram. Ela acredita que neste momento os irmãos pegaram o objeto para brincar e o menor levou até a boca, engolindo-o. “Virei ele de cabeça para baixo, mas sem sucesso”, disse.

Sobre a moeda, a dona de casa garantiu que o caso ocorreu há uma semana. “Socorri ele para UPA e fiquei monitorando suas fezes. Mas ele não conseguiu expelir. Começou a ter febre, vi que era uma situação mais grave e vim para o Alberto Torres. Ele está bem, fez exames, está se alimentando e sendo monitorado”, explicou a mãe.

Thayná aproveitou para fazer um alerta às mães: “Filho nos cega, Foi uma questão de minutos. Eu me distraí e ele engoliu a pilha. Ele deve ter confundido os objetos com algo de comer. Foi um milagre de Deus ele estar bem. Temos que ficar atentas a tudo”.

A criança foi atendida no Centro de Trauma do Heat, passou por exames clínicos e de imagens. Está internada no setor de pediatria e, segundo os cirurgiões pediátricos, não há necessidade, neste momento, de cirurgia. Os objetos desceram pela faringe e estão alojados no estômago. O paciente está sob monitoramento 24 horas pela equipe médica e de enfermagem.