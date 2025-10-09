Ex-esposa acusa Dennis DJ de violência física, psicológica e sexual; artista nega

A ex-bailarina do Faustão, Bárbara Falcão, conhecida como Babi, publicou um depoimento nas redes sociais afirmando ter vivido um relacionamento abusivo com o ex-marido, Dennis DJ, com quem foi casado durante 14 anos e tem um filho. A assessoria do músico negou as acusações e afirmou que o caso já foi arquivado pela Justiça por ausências de provas.

"Estou completamente desconfortável, mas, assim como outras vítimas de abuso, esse lugar, apesar de doloroso, terá a minha voz e a de muitas outras que também sofrem violências e abusos. Eu falo de violência psicológica, física, patrimonial, moral, sexual, psicológica. Todas essas violências eu vivi no meu relacionamento de 14 anos com o Dennison", iniciou ela no Instagram.

Bárbara vive uma briga judicial com o ex-marido nos últimos 4 meses, tentando reaver a guarda do filho de 6 anos que tem com o DJ. "Não obtive ajuda de quaisquer pessoas que tocaram no meu processo desde o meu divórcio. Eu segui desamparada até o encontro da doutora Thaís, que pôde me mostrar quão vexatória é a minha situação judicial", lamentou.

A ex-bailarina afirmou que sentiu a necessidade de expor a situação depois de perder a guarda do filho. "Violência doméstica, violência patrimonial, abuso sexual, violência psicológica, xingamentos, quebra de itens de casa, gritarias, baixarias, nada disso se compara à retirada da minha vida e da vida do meu filho dessa cena, desse momento que era nosso, nosso, era meu e dele, de mais de ninguém".

O desabafo surgiu após a surpresa da mulher, da realização de uma ação policial, na quarta (8), com mandado de busca e apreensão de objetos ilícitos. "Tive minha casa revistada pela polícia, a procura de armas, de drogas ilícitas, de granadas, não encontraram nada. Estou afastada do meu filho. Eu não posso nem mesmo falar com o meu filho. Não posso vê-lo. Estou vivendo o deserto da minha maternidade", disse.

"Uma criança não é uma moeda de troca, não é um fantoche. Merece respeito, cuidado, acolhimento, uma mãe. Meu filho tem uma mãe que vai lutar por ele até o fim. Pois eu não quero que ele também seja mais uma vez vítima. Porque ele está sendo vítima como eu. Por mais inteligentes e proativas e perfeitos, que nós tentamos ser todo o santo dia, sabendo que a perfeição não existe", afirmou emocionada.

A assessoria de imprensa de Dennis DJ negou todas as acusações de violência e afirmou se tratar de acusações já arquivadas pela Justiça.

"As declarações recentes da Sr.ᵃ Bárbara são totalmente infundadas e repetem acusações já analisadas e arquivadas em 2022 pelo Ministério Público do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que reconheceu a inexistência de qualquer indício de crime. A insistência na divulgação dessas alegações demonstra apenas o interesse em alimentar um conflito pessoal que não tem relação com o processo de guarda ajuizado em 2025. Sobre os processos em andamento, as ações judiciais relacionadas ao caso tramitam em segredo de justiça, conforme determinação judicial", dizia a nota publicada.