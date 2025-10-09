Avenida Niemeyer é interditada após deslizamento de terra

A Avenida Niemeyer precisou ser parcialmente interditada na manhã desta quinta-feira (9), por causa de um deslizamento, próximo ao condomínio Ladeira das Yucas, em direção a São Conrado. O trânsito na área sofre com retenções.

A Prefeitura do Rio informou que parte do barranco cedeu e, por isso, ocorreu a queda da terra. O incidente não deixou feridos.

Com o objetivo de organizar o tráfego, foi instaurado um esquema de pare e siga, e uma pista reversível, que operou em todo o período da manhã, mas foi desmobilizado.



Motoristas estavam sendo orientados a não seguir pela região e preferir rotas alternativas, pois o tráfego continua lento na área afetada.

Ainda segundo a prefeitura, foram acionadas equipes da Comlurb, CET-Rio, Guarda Municipal, Geo-Rio, Subprefeitura da Zona Sul e a Defesa Civil Municipal, que trabalharam para a limpeza da via e avaliaram os riscos.