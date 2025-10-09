Água tratada chega pela primeira vez a milhares de moradores de Maricá

Os anos de espera e incerteza em relação ao fornecimento de água tratada chegaram ao fim para três mil moradores de Itaipuaçu, distrito de Maricá. Pela primeira vez, essas pessoas passaram a contar com água de qualidade e de forma contínua, após a Águas do Rio implantar cerca de 17 quilômetros de rede de abastecimento no bairro Morada das Águias.

Se antes a população local precisava recorrer a poços artesianos, muitas vezes com água ferruginosa, ou comprometer parte do orçamento com caminhões-pipa e compra de galões de água, agora a realidade é de alívio, conforto e gratidão.

A bancária aposentada Lúcia Regina Senra, moradora há 21 anos do bairro, resumiu a emoção:

“Eu já tinha perdido as esperanças de ter água aqui. Foram anos de sufoco. Agora tudo mudou: a água vem direto na torneira, com qualidade e pressão. Não tenho do que reclamar, só agradecer.”

Investimentos que mudam vidas

Diretor-executivo da Águas do Rio, Diogo Freitas destaca que a satisfação dos moradores é reflexo do compromisso da concessionária em promover qualidade de vida e desenvolvimento nos territórios onde atua.

“Água tratada é sinônimo de saúde, segurança e tranquilidade. Ao implantar um sistema de abastecimento, levamos bem-estar para milhares de famílias e valorizamos as regiões atendidas.”

E as melhorias não param por aí, informou a concessionária, que pertence ao grupo Aegea. Até dezembro, mais de 100 quilômetros de novas redes estarão em operação em Maricá, beneficiando aproximadamente 50 mil pessoas em bairros como Santa Paula, Spar, Recanto de Itaipuaçu, Jardim Atlântico Central, Jardim Atlântico Oeste e Leste, Barroco e Praia de Itaipuaçu. Além disso, válvulas controladoras de pressão e melhorias nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) já proporcionam maior eficiência operacional do abastecimento na cidade.