Casa do gonçalense Vinicius Jr. sofre princípio de incêndio em Madrid

Vini será titular da seleção brasileira nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília) - Foto: Divulgação/Rafael Ribeiro/CBF

A casa de Vinicius Jr. sofreu um princípio de incêndio de origem elétrica na manhã desta quinta-feira, localizada na área residencial La Moraleja, em Alcobendas, Madrid, conforme divulgado pelo canal "Telemadrid".

O fogo começou no teto falso da sauna, atingindo o subsolo da residência, que ficou completamente queimado. O Corpo de Bombeiros Comunitários de Madri foi acionado às 11h e conseguiu controlar as chamas rapidamente. A presença da polícia no local auxiliou no combate rápido ao incêndio.

A fumaça se espalhava por dois andares da casa, porém não houve prejuízos nem casos de intoxicação. Vinicius Jr., que está na seleção brasileira em Seul, não estava na residência no momento do incidente.

Às 12h, as autoridades fizeram uma evacuação da área.