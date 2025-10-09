Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Infestação de piolhos e carrapatos: Pais afirmam que os filhos foram picados em creche na Zona Sul do Rio

O local foi fechado para passar pode dedetização

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 09 de outubro de 2025 - 09:50
Pais de alunos de uma creche municipal em Botafogo, na Zona Sul do Rio, denunciaram uma infestação de piolhos e carrapatos que resultou em picadas e inchaço no rosto e corpo de seus filhos. 

O local ficará fechado pelo menos até esta sexta-feira (10) para passar por dedetização.

Os responsáveis pela creche suspeitam que os insetos apareceram por causa da quantidade de gatos de rua que surgem à noite na creche. Ao lado do espaço fica uma clínica veterinária que acolhe cães e gatos de rua.

A Secretaria Municipal de Educação afirma que a creche passou por dedetizações em agosto e setembro deste ano e que, para garantir a eliminação completa de pulgas, a unidade será dedetizada novamente pela Comlurb e as aulas presenciais retornarão na próxima segunda (13).

A pasta afirmou ainda que os alunos que apresentaram picadas receberam atendimento. A infestação é proveniente de gatos que entraram no telhado da unidade, mas já foram retirados.

