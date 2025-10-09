Infestação de piolhos e carrapatos: Pais afirmam que os filhos foram picados em creche na Zona Sul do Rio

Pais de alunos de uma creche municipal em Botafogo, na Zona Sul do Rio, denunciaram uma infestação de piolhos e carrapatos que resultou em picadas e inchaço no rosto e corpo de seus filhos.

O local ficará fechado pelo menos até esta sexta-feira (10) para passar por dedetização.

Os responsáveis pela creche suspeitam que os insetos apareceram por causa da quantidade de gatos de rua que surgem à noite na creche. Ao lado do espaço fica uma clínica veterinária que acolhe cães e gatos de rua.

A Secretaria Municipal de Educação afirma que a creche passou por dedetizações em agosto e setembro deste ano e que, para garantir a eliminação completa de pulgas, a unidade será dedetizada novamente pela Comlurb e as aulas presenciais retornarão na próxima segunda (13).

A pasta afirmou ainda que os alunos que apresentaram picadas receberam atendimento. A infestação é proveniente de gatos que entraram no telhado da unidade, mas já foram retirados.