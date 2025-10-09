Receita Federal apreende haxixe em embalagens de biscoito no Galeão

A remessa continha 307g da droga oculta em embalagens de biscoito, misturada a acessórios para natação - Foto: Divulgação

A remessa continha 307g da droga oculta em embalagens de biscoito, misturada a acessórios para natação - Foto: Divulgação

A Receita Federal apreendeu nesta quarta-feira (8) haxixe em uma encomenda postal internacional no Aeroporto do Galeão/RJ. A ação é resultado do trabalho de fiscalização e da inspeção com o uso de equipamentos de raio-x.

A remessa continha 307g da droga oculta em embalagens de biscoito, misturada a acessórios para natação, e vinha dos Estados Unidos com destino a Goiânia (GO). O valor estimado da apreensão é de R$ 36.840,00.

Leia também:

Policiais acusados da morte do menino João Pedro vão a júri popular

Idoso, de 81 anos, morre após ser atropelado na RJ-104, em Santa Luzia



A atuação da Receita Federal na fiscalização sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.