Universo Niterói promove ação social de Outubro Rosa

Evento contará com diversas atividades em conscientização do câncer de mama

08 de outubro de 2025 - 20:16
O evento tem entrada franca e acontece no próximo sábado (8) das 8h às 12h -

O Rotary Club de Niterói, em parceria com a Universidade Salgado de Oliveira (Universo) e a equipe de Canoagem Rosas VA”A, vai realizar o evento “Conscientização do câncer de mama e Ação Social Comunitária”, no Quiosque 25 da Praia de Charitas, em Niterói, no próximo sábado (11), das 8h às 12h.

O evento tem como objetivo promover a saúde e a prevenção na cidade, contando uma série de serviços gratuitos, dentre eles: avaliação física, aferição de pressão arterial e glicemia, acolhimento psicológico, orientações nutricionais e conscientização sobre o programa internacional Polio Plus – End Polio Now, em combate a poliomielite.

A ação contará com cerca de 120 voluntários e tem entrada franca.

