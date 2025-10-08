Porto da Pedra retoma seus ensaios de quadra em São Gonçalo nesta quinta (08)

A Unidos do Porto da Pedra retoma nesta quinta-feira (09), às 20h, seus tradicionais ensaios de quadra, reunindo a comunidade em mais uma etapa da preparação para o Carnaval 2026. A noite marca também o início das inscrições para as alas da comunidade, dedicada a moradores da região interessados em desfilar com o Tigre de São Gonçalo.

Os ensaios são abertos ao público e a direção da escola convida toda a comunidade a participar. A quadra fica na Travessa João Silva, 84, em Porto da Pedra, São Gonçalo.

Leia também:

➢ São Gonçalo Shopping promove último Baile Charme do ano com edição solidária

➢ Não vem mais: Após término de affair com Vini Jr, visita de Virgínia a São Gonçalo fica só na imaginação

Em 2026, a escola desfila o enredo “Das mais antigas da vida, o doce e amargo beijo da noite”, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e pelo enredista Diego Araújo, e desfila pela Série Ouro disputando garantir sua vaga no Grupo Especial.