Idosos abandonados em situação insalubre são resgatados de asilo clandestino na Zona Oeste do Rio

A polícia informou que os idosos serão encaminhados a locais adequados e que as investigações continuam - Foto: Divulgação/PCERJ

A polícia informou que os idosos serão encaminhados a locais adequados e que as investigações continuam - Foto: Divulgação/PCERJ

Agentes da Delegacia de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti), da Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável resgataram idosos abandonados em condições insalubres em um asilo clandestino, localizado na Estrada do Cabuçu, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (8).

Os agentes foram ao local após denúncias sobre más condições e exposição a riscos dos moradores do local.

Leia também:

Obras do MUVI avançam no Jardim Catarina e moradores aguardam previsão para desocupação e pagamento de indenização

Prefeitura de Maricá promove Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado (11/10)



Segundo a Polícia Civil, 16 idosos foram encontrados em situação de insalubridade no local, que foi interditado. Os responsáveis pelo asilo foram indiciados por exercício irregular de atividade, podendo a investigação encontrar outros crimes.

Ainda de acordo com a corporação, os familiares das vítimas, responsáveis pelas internações, também podem ser autuados por exposição a risco da saúde de pessoa idosa e também por abandono em instituição de longa permanência.

A polícia informou que os idosos serão encaminhados a locais adequados e que as investigações continuam para apurar outros possíveis crimes e envolvidos na ação.