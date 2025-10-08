São Gonçalo Shopping promove último Baile Charme do ano com edição solidária

Além de se divertir, os participantes poderão contribuir com uma causa nobre - Foto: Divulgação

Além de se divertir, os participantes poderão contribuir com uma causa nobre - Foto: Divulgação

O São Gonçalo Shopping realiza na próxima sexta-feira (10), a partir das 18h, o último Baile Charme do ano. O evento, já tradicional na programação cultural do shopping, acontecerá na Praça de Alimentação e promete encerrar 2025 com muita música, dança e solidariedade.

Nesta edição especial, o Baile Charme terá um caráter solidário: o público está convidado a doar alimentos não perecíveis, que serão arrecadados no local do evento. Todo o material será destinado a um projeto social que atua na região, ajudando a levar alimentos para quem mais precisa.

Leia também:

BioParque do Rio comemora o Dia dos Professores com desconto especial em outubro

Encontro de escritores e artistas indígenas completa 20 anos e se torna um marco



Com uma atmosfera vibrante e acolhedora, o Baile Charme reúne amantes do charme e da black music para uma noite animada e repleta de boas energias. Além de se divertir, os participantes poderão contribuir com uma causa nobre.

Serviço:

Baile Charme - Edição Solidária

Data: 10 de outubro de 2025

Horário: A partir das 18h

Local: Praça de Alimentação – São Gonçalo Shopping

Entrada: Gratuita (colabore com 1kg de alimento não perecível)