Prefeitura de Niterói realiza Ação Social no Ponto Cem Réis

A Prefeitura de Niterói continua com atividades em celebração ao Mês do Idoso. Neste sábado (11), a Secretaria Municipal do Idoso vai realizar ação social para unir a família e também comemorar o Dia das Crianças. A ação acontece das 8h às 12h, no Complexo Esportivo do Ponto Cem Réis (antigo Campo da Mineirinho), e vai contar com atividades inclusivas de lazer para todas as idades.

A programação foi preparada para proporcionar um dia de muita alegria, integração e diversão com atividades para adultos e crianças, promovendo um momento especial de convivência entre gerações. Nas atividades estarão aulão do Projeto Niterói 60 Up, brincadeiras e brinquedos infláveis e pintura artística.

Serviço: Ação Social intergeracional no Mês do Idoso

Data:11 de outubro (sábado)

Horário: 8h às 12h

Local: Complexo Esportivo do Ponto Cem Réis (antigo Campo da Mineirinho) - Travessa Luiz Paulino, 42, em São Lourenço