Homem é preso durante operação contra o tráfico de drogas em Resende, no Sul Fluminense
Com ele, segundo a polícia, foram apreendidos entorpecentes que estavam sendo comercializados na região
Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 37º BPM (Resende), após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam nesta segunda-feira (06), na Rua Cinco, em São Caetano, Resende, no Sul Fluminense, o acusado, membro da Organização Comando Vermelho (CV), Patrick Brenner de Carvalho Neves, de 25 anos.
De posse de informações sobre um casa, onde estaria ocorrendo tráfico de drogas, policiais foram até o endereço mencionado, onde conseguiram localizar e deter Patrick. Com ele, segundo a polícia, foram apreendidos os seguintes materiais: oito pinos contendo pó branco; nove pequenos tabletes de erva seca; 17 sacolés de Skank; dois celulares e R$ 180 em espécie. Após a perícia, foi constatado que o material apreendido tratava-se de 8 gramas de cocaína, 9 gramas de maconha e 17 gramas de Skank.
Diante dos fatos, os dois detidos junto com material apreendido, foram levados à 89ª DP (Resende), onde após tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, Patrick foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Posteriormente, foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça.
O Disque Denúncia, solicita que quem tiver informações sobre a localização foragidos da justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:
Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177
WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)
Aplicativo: Disque Denúncia RJ
Anonimato Garantido