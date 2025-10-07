Homem é preso durante operação contra o tráfico de drogas em Resende, no Sul Fluminense

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 37º BPM (Resende), após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam nesta segunda-feira (06), na Rua Cinco, em São Caetano, Resende, no Sul Fluminense, o acusado, membro da Organização Comando Vermelho (CV), Patrick Brenner de Carvalho Neves, de 25 anos.

De posse de informações sobre um casa, onde estaria ocorrendo tráfico de drogas, policiais foram até o endereço mencionado, onde conseguiram localizar e deter Patrick. Com ele, segundo a polícia, foram apreendidos os seguintes materiais: oito pinos contendo pó branco; nove pequenos tabletes de erva seca; 17 sacolés de Skank; dois celulares e R$ 180 em espécie. Após a perícia, foi constatado que o material apreendido tratava-se de 8 gramas de cocaína, 9 gramas de maconha e 17 gramas de Skank.

Diante dos fatos, os dois detidos junto com material apreendido, foram levados à 89ª DP (Resende), onde após tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, Patrick foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Posteriormente, foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça.

