Aprendiz Musical estreia espetáculo em homenagem a Dona Ivone Lara no Theatro Municipal de Niterói

O Aprendiz Musical é um programa da Prefeitura de Niterói - Foto: Divulgação

O Aprendiz Musical é um programa da Prefeitura de Niterói - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói, por meio do Programa Aprendiz Musical, apresenta o espetáculo “Sonho Meu – Nas asas do samba de Dona Ivone Lara”, um musical que celebra a trajetória de uma das maiores artistas da música popular brasileira. As apresentações acontecem nos dias 23, 24 e 25 de outubro, sempre às 19h, no Theatro Municipal de Niterói.

O espetáculo reúne no palco o Coro e a Orquestra Aprendiz Musical, integrando jovens talentos da cidade em uma homenagem emocionante a Dona Ivone Lara - primeira mulher a assinar um samba-enredo e a integrar a ala de compositores. Mais do que sambista e compositora, Dona Ivone foi também enfermeira, assistente social e pioneira no uso da música como instrumento terapêutico, tornando-se símbolo de resistência, delicadeza e inovação.

O musical apresenta arranjos especiais para clássicos como Sonho Meu, Nasci para Sonhar e Cantar, Acreditar e Alguém me Avisou, entre outros. O repertório revisita memórias, afetos e a força coletiva do samba, conectando tradição e juventude.

Os ingressos já estão disponíveis a preço popular na plataforma Fever e também na bilheteria do Theatro Municipal de Niterói. Os valores são R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia-entrada).

Leia também!

▸ Namoro de Iza e Yuri Lima chega ao fim após polêmicas



▸ 'Lista suja' do trabalho escravo: última atualização inclui 8 empregadores do Rio de janeiro

O Aprendiz Musical é um programa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Economia Criativa e Ações Estratégicas (SECAE) em parceria com a Secretaria de Educação. A iniciativa existe há 24 anos e atende, atualmente, mais de 10 mil alunos em todas as escolas municipais de nível fundamental e em mais três polos de formação continuada.

Serviço:

Musical: Sonho Meu – Nas asas do samba de Dona Ivone Lara

Datas: 23, 24 e 25 de outubro de 2025

Horário: 19h

Local: Theatro Municipal de Niterói

Ingressos: R$ 4 (inteira) | R$ 2 (meia-entrada) + taxa de serviço

Vendas: Direto na bilheteria do Theatro Municipal ou na plataforma Fever, no link https://tickets.oneboxtds.com/fan/events/48183?sessionView=LIST

Classificação: Livre