Brasil bate recorde de exportação de carne bovina no mês de setembro

Apesar do tarifaço comercial imposto ao Brasil pelo governo norte-americano, ainda assim, o país bateu o recorde de exportação de carne bovina, quando analisado o volume total embarcado. Os dados foram divulgados pela Secretária de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O volume exportado no mês de setembro foi de 314,7 mil toneladas, o que corresponde a um aumento de 25,1 % em relação ao mesmo período no ano passado. Trata-se de uma marca histórica em um único mês, superando julho de 2025.

O desempenho registrado no mês passado é explicado pela diversificação dos embarques para outros destinos além dos EUA. Além disso, os frigoríficos aumentaram as vendas para a China, que é a maior compradora da carne nacional. O Brasil é o maior exportador global de carne bovina.

Em julho deste ano, ainda antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, ampliar o tarifaço comercial, o Brasil exportou 276,9 mil toneladas de carne bovina, até então o maior volume já registrado. Em agosto, foram 268,6 mil toneladas.