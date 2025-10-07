Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3404 | Euro R$ 6,2338
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Lesão piora e Bastos só retorna aos gramados pelo Botafogo em 2026

Zagueiro teve uma lesão no joelho esquerdo ainda durante o Campeonato Carioca

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 07 de outubro de 2025 - 15:44
O angolano chegou a ser inscrito pelo clube para a Copa do Mundo de clubes
O angolano chegou a ser inscrito pelo clube para a Copa do Mundo de clubes -

A última vez que o zagueiro angolano Bastos esteve em campo pelo Botafogo foi em fevereiro, quando atuou por poucos minutos em uma partida do Carioca, jogo em que machucou o joelho esquerdo. A previsão inicial de retorno do atleta era para o início de outubro, mas o zagueiro sequer faz trabalhos iniciais com bola e tudo indica que ele está fora da temporada. 

Em fevereiro, o departamento médico do Botafogo entendeu que a lesão no joelho esquerdo de Bastos era caso de cirurgia, mas o jogador optou por não passar pelo procedimento e fazer um tratamento conservador, para voltar a jogar. Ele chegou a assinar um termo de consentimento para não operar. 

O angolano chegou a ser inscrito pelo clube para a Copa do Mundo de clubes, e durante os treinos nos Estados Unidos, o jogador voltou a sentir a lesão e finalmente aceitou passar pela cirurgia. 

Leia também: 

Sacha Bali é provocado por Davi Brito em uma coletiva de imprensa antes de luta de box

Homem e dois menores detidos por estupro de vulnerável em Itaguaí

A operação foi realizada no dia 2 de julho e a estimativa inicial do clube era que o jogador retornasse aos treinos em três meses, no início de outubro. O pós-operatório durou cerca de 50 dias e ele se reapresentou em agosto. 

A lesão do jogador foi reavaliada e o retorno adiado, no momento o angolano está em estágios de fisioterapia e não faz trabalhos avançados de transição. O clube trabalha para um retorno aos gramados no início do ano que vem. 

Tags:

Bastos botafogo Lesão

Matérias Relacionadas