Lesão piora e Bastos só retorna aos gramados pelo Botafogo em 2026

A última vez que o zagueiro angolano Bastos esteve em campo pelo Botafogo foi em fevereiro, quando atuou por poucos minutos em uma partida do Carioca, jogo em que machucou o joelho esquerdo. A previsão inicial de retorno do atleta era para o início de outubro, mas o zagueiro sequer faz trabalhos iniciais com bola e tudo indica que ele está fora da temporada.

Em fevereiro, o departamento médico do Botafogo entendeu que a lesão no joelho esquerdo de Bastos era caso de cirurgia, mas o jogador optou por não passar pelo procedimento e fazer um tratamento conservador, para voltar a jogar. Ele chegou a assinar um termo de consentimento para não operar.

O angolano chegou a ser inscrito pelo clube para a Copa do Mundo de clubes, e durante os treinos nos Estados Unidos, o jogador voltou a sentir a lesão e finalmente aceitou passar pela cirurgia.

A operação foi realizada no dia 2 de julho e a estimativa inicial do clube era que o jogador retornasse aos treinos em três meses, no início de outubro. O pós-operatório durou cerca de 50 dias e ele se reapresentou em agosto.

A lesão do jogador foi reavaliada e o retorno adiado, no momento o angolano está em estágios de fisioterapia e não faz trabalhos avançados de transição. O clube trabalha para um retorno aos gramados no início do ano que vem.