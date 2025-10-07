Itaboraí promove Festa das Crianças em praças do Centro, Manilha, Itambi e São José, neste sábado (12) - Foto: Reprodução

Itaboraí promove Festa das Crianças em praças do Centro, Manilha, Itambi e São José, neste sábado (12) - Foto: Reprodução

O Dia das Crianças promete muita diversão em Itaboraí neste domingo (12). A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, preparou uma programação especial em quatro pontos da cidade: Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro; Praça Jair Lopes da Silva, em Manilha; Praça de Itambi; e Praça Nuno Duarte, em São José.

Com início às 14h e programação até 19h, a festa contará com show musical, brinquedos infláveis, brincadeiras, pipoca, algodão-doce e diversas atrações gratuitas para toda a família. A iniciativa tem como objetivo celebrar o Dia das Crianças com muita alegria, lazer e convivência entre as famílias itaboraienses.

O secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, ressaltou que a programação foi pensada para atender crianças de todas as idades, com segurança e estrutura adequada.

“O feriado é um momento de alegria e celebração, e nada melhor do que reunir as famílias nas praças da cidade. Toda a programação foi planejada com muito carinho para garantir uma tarde especial para as nossas crianças”, destacou o secretário.

Serviço

Data: Sábado, 12 de outubro

Horário: Das 14h às 19h

Locais: Praça Marechal Floriano Peixoto – Centro; Praça Jair Lopes da Silva – Manilha; Praça de Itambi; Praça Nuno Duarte – São José