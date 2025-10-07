Neltur apoia Campanha de doação de sangue entre sambistas das agremiações de Niterói

A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) apoia a Campanha de doação de sangue, entre os sambistas das Escolas de Samba de Niterói. As captações de sangue para os hospitais acontecerão nos dias 31 de Outubro e 1º de Novembro deste ano e o projeto será lançado nesta terça-feira (7/10), a partir das 18h, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT – Caminho Niemeyer), mesmo local que será montada a estrutura para receber os doadores de sangue.

Segundo o Presidente da Neltur, André Bento, esta ação social é mais uma iniciativa entre o poder público e as agremiações niteroienses demonstrando como a união entre instituições públicas e a sociedade civil, neste caso, as Escolas de Samba de Niterói, é importante.

Alexandre Oliveira, gestor do Carnaval Niterói 2026 acredita que esta ação será muito benvinda, não só entre os sambistas niteroienses, mas também por todas as pessoas que se preocupam com esta causa tão nobre.

Leia também:

▸ Governo do Estado do Rio investe R$ 24 milhões em unidades universitárias de saúde



▸ Prefeitura de Maricá disponibiliza vacina BCG sem necessidade de agendamento

“Vivemos um momento bem difícil hoje em todo o Estado, no que se refere aos estoques muito baixos de sangue nos bancos de sangue de todo o Estado do Rio”, diz Alexandre. Todos os doadores terão seu cadastro repassado ao HemoNiterói que funciona no HUAP (Hospital Universitário Antonio Pedro) e distribui aos hospitais de Niterói as bolsas de sangue que recebe.

O projeto desta ação social entre os sambistas das agremiações da cidade, é uma iniciativa da Hemorio e Hemo Niterói com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da sua Secretaria de Saúde e da Neltur.