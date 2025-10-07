Governo do Estado do Rio investe R$ 24 milhões em unidades universitárias de saúde

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), está investindo R$ 24 milhões na modernização de unidades universitárias de saúde hospitalar e ambulatorial. Os termos de outorga foram entregues nesta segunda-feira (06/10), no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), em Vila Isabel — que receberá R$ 17 milhões do total investido.

"Temos compromisso com o fortalecimento da ciência, da tecnologia e da inovação na área da saúde. Investir em pesquisa e infraestrutura hospitalar é investir diretamente na vida das pessoas. Esses recursos vão modernizar nossas unidades, equipar laboratórios e garantir condições mais dignas de atendimento e trabalho para os profissionais e estudantes. Ao apoiar nossas universidades, estamos plantando as bases de um futuro mais humano, mais inovador e mais preparado para os desafios da saúde pública", destacou o governador Cláudio Castro.

O investimento permitirá a aquisição e manutenção de equipamentos voltados à pesquisa clínica em seres humanos, com foco em descobertas científicas que contribuam para a melhoria da saúde da população e para o avanço da medicina no estado.

"Estamos cada vez mais investindo na pesquisa científica e no fortalecimento da saúde pública. Este é mais um passo decisivo para garantir que nossas universidades e seus hospitais tenham infraestrutura adequada para inovar, atender melhor à população e formar profissionais ainda mais qualificados", afirmou o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.

A chamada pública foi direcionada a pesquisadores vinculados a unidades universitárias de saúde e Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) sediadas no estado. Os projetos selecionados receberão apoio financeiro para viabilizar suas propostas, com impacto direto na qualificação da pesquisa em saúde e na ampliação da capacidade de atendimento das instituições envolvidas.

"O apoio à infraestrutura hospitalar universitária é essencial para o avanço da ciência aplicada e da medicina no estado. Com essa iniciativa, buscamos unir pesquisa e atendimento, aproximando os avanços científicos da realidade dos pacientes", ressaltou a presidente da Faperj, Caroline Alves.