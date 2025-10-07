Prefeitura de Maricá disponibiliza vacina BCG sem necessidade de agendamento

A mudança tem como objetivo facilitar o acesso das famílias e ampliar a cobertura vacinal entre recém-nascidos e crianças de até quatro anos - Foto: Divulgação

A mudança tem como objetivo facilitar o acesso das famílias e ampliar a cobertura vacinal entre recém-nascidos e crianças de até quatro anos - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a aplicação da vacina BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose, passou a ser realizada por livre demanda no município, sem necessidade de agendamento prévio. A mudança tem como objetivo facilitar o acesso das famílias e ampliar a cobertura vacinal entre recém-nascidos e crianças de até quatro anos.

A imunização é oferecida de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, em polos fixos do município. Às segundas-feiras, a aplicação ocorre na Unidade de Saúde da Família (USF) Elenir Umbelino de Mello (Enfermeira Billú), localizada no bairro Flamengo. Já às terças, quartas e sextas-feiras, a vacina é disponibilizada no Centro de Vacinação Integrada (CVI), localizado próximo à rodoviária. Às quintas-feiras, a vacinação com a BCG acontece na USF Inoã 2, situada ao lado do DPO, na Rodovia Amaral Peixoto, km 14.

A medida busca atender melhor as famílias que precisam vacinar as crianças, garantindo maior autonomia e praticidade no momento de aplicação da vacina BCG. O secretário de Saúde, Marcelo Velho, destacou que a mudança representa um avanço na política de imunização local.

“A vacina BCG é fundamental para a prevenção da tuberculose, e nossa prioridade é garantir que todas as crianças tenham acesso a ela de forma simples e rápida. Com a livre demanda, damos mais autonomia às famílias e eliminamos barreiras que poderiam atrasar a imunização”, afirmou. A superintendente de Vigilância em Saúde, Daniella Bittencourt, reforçou a importância da adesão dos responsáveis.

“É essencial que os pais ou responsáveis levem as crianças aos polos de vacinação para receber a BCG. Essa flexibilização facilita o acesso, mas a participação da população é o que garante a efetividade da medida”, pontuou.

Polos de aplicação da vacina BCG

Segundas-feiras

USF Elenir Umbelino de Mello (Enfermeira Billú): Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo

Terças, quartas e sextas-feiras

Centro de Vacinação Integrada (CVI): Avenida Roberto Silveira, 46, loja 2, no Centro – próximo à rodoviária

Quintas-feiras

USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO)