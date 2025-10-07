Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Homem e dois menores detidos por estupro de vulnerável em Itaguaí

O crime ocorreu enquanto a mãe da vítima se arrumava para trabalhar

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 07 de outubro de 2025 - 13:44
O crime está sendo investigado por policiais do 50ª DP (Itaguaí) -

Policiais civis prenderam, nesta segunda-feira (6), um homem de 19 anos, e apreenderam dois adolescentes, de 17 e 16 anos, acusados de envolvimento no estupro coletivo de uma menina de 12 anos, em Itaguaí.

A Polícia Civil informou que os três suspeitos teriam marcado um encontro com a vítima e outras duas meninas, também menores de idade. As investigações, realizadas pela 50ª DP (Itaguaí), revelaram que as outras jovens não compareceram, e a vítima esteve sozinha no local, onde ocorreram as relações sexuais.

A mãe da menina contou para a polícia que tomou conhecimento do crime por meio de uma conhecida, que foi até a sua residência informá-la de que a jovem havia sido estuprada e que moradores da localidade estavam em busca dos criminosos.

Ela também contou que havia deixado a criança brincando em uma quadra perto de casa, no momento em que se arrumava para trabalhar. O crime teria ocorrido nesse período.

Após o ocorrido, a mãe da menina foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Poucas horas depois, os agentes encontraram e prenderam o maior de idade, além de apreenderem os adolescentes.

O homem envolvido responderá pelo crime de estupro de vulnerável, e os menores, por fato análogo ao estupro de vulnerável.

