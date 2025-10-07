Prefeitura de Maricá realiza programação gratuita pelo Dia das Crianças

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Programa Minha Casa, Minha Vida, promoverá nos dias 11 e 12 de outubro uma programação especial para marcar o Dia das Crianças. As atividades acontecem em quatro comunidades da cidade, com entrada gratuita.

No sábado (11), os eventos serão realizados em Santa Paula e no MCMV Inoã. No domingo (12), a programação segue no Bairro da Amizade e no MCMV Itaipuaçu. Em todos os locais, as atividades ocorrem das 13h às 17h.

A programação inclui brinquedos infláveis, pintura facial, oficinas, distribuição de brindes e guloseimas, além de sorteios. Também estão previstas apresentações do grupo Palhaçaria Circo Show e da Tropa da Alegria, com espetáculo circense e cortejo musical.

Segundo a secretária Brunna Tavares, a iniciativa busca garantir acesso à cultura e ao lazer para crianças das comunidades atendidas. “É fundamental que nossas crianças tenham acesso à arte, à cultura e à diversão, porque isso também é parte do bem-estar e da formação cidadã. Convido todas as famílias a participarem. A festa é aberta e feita com muito amor para cada comunidade”, afirmou.